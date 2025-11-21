Procuraduría confirmó sanción contra Daniel Quintero por participación en política

La Procuraduría ratificó en segunda instancia la suspensión e inhabilidad por seis meses que le impuso al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política.

Esto por el polémico video de no más de cinco segundos en el que, siendo alcalde en 2022, aparece dentro de una camioneta moviendo la palanca de cambios y diciendo: “El cambio en primera”, una frase asociada al eslogan del Pacto Histórico, entonces liderado por Gustavo Petro.

La Procuraduría concluyó que, aunque no se probó que Quintero hubiera “utilizado el cargo para participar en política” en los términos estrictos del artículo 60 del Código Disciplinario, sí quedó demostrado que quebrantó su deber de imparcialidad como servidor público.

Para la entidad, las publicaciones que hizo en su cuenta de X (en las que aparecía como alcalde y mostraba afinidad por el Pacto Histórico en plena campaña presidencial de 2022) constituyeron un abuso indebido del cargo, pues generaron un impacto público que no tendría un ciudadano común.



Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico. Foto: captura de pantalla video X Daniel Quintero.

Según la decisión, Quintero actuó con conocimiento y voluntad, pues sabía de la prohibición constitucional de participar en política y aun así publicó contenidos con intención de influir en la contienda. A través de su cuenta de X Quintero reaccionó escribiendo:

“¿Fico, que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al Gobierno, recibirá el mismo trato? Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor procurador”.

Ahora, el fallo quedó confirmado en segunda instancia y deberá pasar a revisión automática del Consejo de Estado, que definirá si la sanción contra el exalcalde queda en firme o no.