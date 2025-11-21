Por no pago en Festival Miradas Personería formuló cargos a exfuncionario de Quintero

Sigue la mala hora para el exalcalde Daniel Quintero, que no ha podido lograr su candidatura a la presidencia de la República. Este viernes iniciará su juicio por el lote de Aguas Vivas, pero se conocen fallos contra sus exfuncionarios.

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra el exsecretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Osmar Narváez Díaz, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del Festival de Cine y Artes Audiovisuales Miradas Medellín 2023.

Según la investigación, las decisiones tomadas durante la organización del evento habrían generado un impacto económico y reputacional significativo. Cerca de 327 millones de pesos en deudas y más de 114 artistas, curadores y proveedores afectados, tanto locales como internacionales.

Según Teresita Serna, personera delegada de Medellín, señaló que, pese a conocer la inviabilidad financiera del festival, el exfuncionario habría continuado con su ejecución. Además, se habrían registrado contrataciones sin los soportes formales, basadas únicamente en promesas verbales o comunicaciones informales.



Le puede interesar: Festival ‘Miradas’ en Medellín busca resarcir a los afectados por administración Quintero

“Habría continuado con el desarrollo del festival pese a conocer su inviabilidad financiera, lo que habría vulnerado la confianza del sector cultural. Además, se identificó una práctica sistemática de vincular profesionales sin contratos formales, basándose en promesas verbales o comunicaciones informales, desconociendo garantías legales básicas”, afirmó.

La conducta fue catalogada por la Personería de Medellín como una falta disciplinaria gravísima, presuntamente cometida a título de dolo.

Publicidad

El proceso ahora pasará al Área de Decisión Disciplinaria, donde continuará su curso garantizando el debido proceso.