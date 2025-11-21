En vivo
Por no pago en Festival Miradas Personería formuló cargos a exfuncionario de Quintero

Por no pago en Festival Miradas Personería formuló cargos a exfuncionario de Quintero

Se calcula en cerca de 327 millones de pesos las deudas y más de 114 artistas, curadores y proveedores afectados, tanto locales como internacionales afectados.

