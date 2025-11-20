En vivo
Antioquia  / Polémico sepelio en Medellín del 'fletero de fleteros' sí fue intervenido por la Policía

Polémico sepelio en Medellín del 'fletero de fleteros' sí fue intervenido por la Policía

Durante la despedida del delincuente, que contó con una inmensa caravana, se recuperaron motos robados y se individualizaron a personas con varios antecedentes.

