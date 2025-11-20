No descartan que atentado en vía Medellín - Costa fuera contra militares: hay paso a un carril

Rechazo total en Antioquia tras atentado terrorista en la vía Medellín - Costa Atlántica: autoridades no descartan que los explosivos fueron puestos en el lugar para atacar a un convoy militar. A esta hora hay paso controlado a un carril con pare y siga

El ataque con explosivos que destrozó por completo un tramo de la vía Medellín - Costa Atlántica en jurisdicción del municipio de Yarumal sigue generando gran preocupación entre la población del Norte antioqueño debido a las afectaciones que está ocasionando el paso controlado que hay en la vía de carácter nacional. Aunque en la zona está habilitado un carril, las pérdidas económicas se esperan sean gigantescas para transportadores de carga y pasajeros.

Por su parte, Invías emitió un comunicado en donde rechazó tajantemente el atentado e indicó que el Ejército Nacional ya brindó las condiciones para que el Instituto Nacional de Vías comience los trabajos de restablecimiento con el reemplazo del material que desprendió la fuerte explosión, labores que se extenderían durante dos meses debido a que la vía requiere una reconstrucción integral.

El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, lamentó el hecho y manifestó que las afectaciones podrían ser muy grandes teniendo en cuenta que solo durante esta semana se retrasaría al menos durante 24 horas la llegada de víveres y materiales a varias zonas del Norte antioqueño.



"Es un hecho bastante lamentable, toda vez de la importancia que tiene esta vía para el centro del país y la Costa Caribe. Hay mucha movilidad, normalmente transporte de carga pesado entra a puerto a hacer cargue el día martes. Pues en este momento, pues hay una gran aglomeración de vehículos al lado y lado", insistió el mandatario.

Hay que recordar que este no es el primer hecho violento en contra de la infraestructura vial de la Medellín - Costa Atlántica, ya que según Invías en lo corrido del 2025 se han presentado cuatro atentados que han afectado la calzada y los sistemas de drenaje en la carretera nacional. Además, en la zona también se han hostigado vehículos de carga y pasajeros por parte de grupos delincuenciales como el ELN o las disidencias.

Precisamente, sobre los responsables del ataque con explosivos hay que decir que las investigaciones avanzan pero se manejan dos hipótesis: que fue el ELN por un supuesto brazalete hallado en la zona afectada o que fueron las disidencias de alias 'Calarcá' en retaliación a la reciente captura de alias 'Richard'.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que también buscan determinar con exactitud si la explosión ocurrió de manera imprevista o si fue una acción premeditada por delincuentes que querían afecta la vía nacional.

"No sabemos si eso estaba ahí sembrado, esperando el paso de un convoy militar o policial. No sabemos si se les explotó de manera no controlada. En eso está precisamente la Fuerza Pública", aseguró Martínez.

De momento las labores avanzan con la vigilancia activa de la Fuerza Pública, mientras que las autoridades departamentales recomiendan tomar vías alternas para evitar aglomeraciones en en el sector Ventanitas y que así la reconstrucción de la calzada se pueda realizar en menor tiempo del estimado por el Instituto Nacional de Vías.