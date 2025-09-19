Patrullero sobreviviente a atentado en Amalfi, Antioquia, se reencuentra con su perro antinarcóticos.

Un mes de silencio, incertidumbre y dolor. Eso fue lo que vivió el patrullero Diego Herrera, guía antinarcóticos de la Policía, desde aquel 21 de agosto en el que un helicóptero de la institución fue blanco de un ataque con explosivos en zona rural de Amalfi, Antioquia. Ese día, 13 uniformados perdieron la vida y él, uno de los sobrevivientes, quedó marcado por otra herida profunda, la desaparición de Telmo, su perro antinarcóticos, perdido en medio del caos.

Después de 28 días, la historia tuvo un giro inesperado. Tras ser entregado por un campesino de la región, Telmo volvió a encontrarse con su guía en Bogotá. El animal, un pastor belga malinois entrenado en detección de explosivos, bajó desorientado, pero bastó percibir el olor de su compañero para reconocerlo y lanzarse hacia él.

El propio Herrera narró con la voz entrecortada ese momento: “Este sentimiento es irreconocible. Me siento muy feliz, muy feliz de tener a Telmo aquí a mi lado. Han sido días muy duros para él, tanto como para mí. Pero me siento muy feliz de que esté aquí de nuevo conmigo”.

Patrullero Diego Herrera, guía antinarcóticos de la Policía, con su perro Foto: suministrada

Atentado en Amalfi, Antioquia

El reencuentro trajo de vuelta recuerdos amargos. El patrullero relató lo ocurrido el día del atentado en territorio antioqueño.

“Siempre que abordamos la nave, Telmo y yo teníamos un lugar específico. Cuando desembarcamos, registrábamos el cultivo, pero ahí fuimos impactados por un artefacto explosivo. Él quedó muy asustado y yo lo aseguré para no perderlo. Al intentar subir al helicóptero, lo abracé, y justo al cerrar la puerta escuché un estruendo… después, todo fue oscuridad”, recordó el patrullero.

Cuando Herrera recobró la conciencia, estaba en un hueco, lejos del helicóptero y sin Telmo. Sus compañeros le dijeron que el perro había muerto, confundiéndolo con otro canino caído en el ataque. Sin embargo, el destino guardaba otra verdad, Telmo había sobrevivido. Un campesino lo devolvió semanas más tarde, asegurando que supuestas disidencias de las Farc le ordenaron entregarlo.

Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque en Amalfi en Antioquia Foto: suministrada

El regreso del perro desató reacciones en todo el país. El propio presidente escribió: “Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial en Amalfi. Se reencontrará con su dueño”.

Para Herrera, el momento de volver a ver a su compañero supera cualquier palabra.

“Tan pronto sintió mi aroma, yo sé que me reconoció. Aquí está conmigo. Ese abrazo con Telmo es la esperanza que necesitábamos después de tanta pérdida”, aseguró con los ojos llorosos.