Federico Gutiérrez pedirá en EEUU la extradición de responsables de atentado a policías en Amalfi

El ataque armado en el que 13 policías fueron asesinados en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi no solamente sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, sino que ahora habrá una petición que llegará hasta las autoridades estadounidenses por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Según indicó el mandatario local, en el polémico viaje que hará a Estados Unidos en los próximos días junto a otros cuatro alcaldes de las principales ciudades, le pedirá a Estados Unidos que entregue una orden de extradición contra los autores materiales e intelectuales del atentado contra la Policía Nacional en el Nordeste antioqueño.

Gutiérrez indicó que el helicóptero que fue atacado era parte de la dotación entregada por Estados Unidos, por lo que pidió más severidad en las acciones adelantadas por las autoridades norteamericanas.

Disidencias derriban helicóptero en Amalfi el 21 de agosto de 2025 Foto: pantallazo video suministrado

"El helicóptero, por ejemplo, que volaron estos criminales, donde asesinaron a 13 de nuestros policías en Amalfi, era un helicóptero de Estados Unidos. Es más, yo le voy a decir a Estados Unidos, en cierta forma, que busque la extradición de esas personas que generaron ese homicidio", dijo Gutiérrez.

A pesar de la petición que elevará Federico Gutiérrez, hay que recordar que aún no se sabe con exactitud quién está detrás del ataque, ya que aunque se ha hablado de que las disidencias de alias 'Calarcá' fueron los responsables del asesinato de los 13 policías en Amalfi, en las últimas horas el ELN se adjudicó el atentado.

Ante la información entregada por el grupo armado tanto el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, como Pedro Sánchez, ministro de Defensa, indicaron que las investigaciones se están adelantando para poder establecer con seguridad cuál de los dos grupos fue el autor del vil ataque armado.