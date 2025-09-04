ELN se atribuyó ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos

El ELN se adjudicó la responsabilidad del ataque ocurrido en la vereda Los Toros, en el municipio de Amalfi, Antioquia, en el que un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado y trece uniformados perdieron la vida.

El hecho, según el grupo criminal, ocurrió durante un enfrentamiento directo contra unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’.

En un video, esa estructura armada criminal incluyó el ataque dentro de su “parte de victorias” y aseguran que, además de los trece policías muertos, cuatro más resultaron heridos y la aeronave oficial terminó destruida.

También reportaron la muerte de un militar, siete heridos de las Fuerzas Militares y un saldo de 18 muertos más junto con 31 heridos de otros grupos criminales.

Sin embargo, es de recordar que el ataque fue atribuido por el Gobierno a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, grupo que mantiene presencia en el nordeste antioqueño y que ha protagonizado enfrentamientos por el control de economías ilegales en la región.

La operación de la Fuerza Pública se desarrollaba en una zona considerada de alto riesgo, debido a la presencia de drones, explosivos, campos minados y la posibilidad de emboscadas, lo que obligó a las tropas a tomar posiciones estratégicas y extremar medidas de seguridad.

Según el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, antes del aterrizaje del helicóptero, unidades especializadas realizaron un reconocimiento minucioso con caninos y equipos antiexplosivos para descartar la presencia de artefactos en el área. Sin embargo, en el momento del embarque, una trampa explosiva fue activada, provocando la destrucción casi total de la aeronave y la muerte de los uniformados.