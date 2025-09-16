En vivo
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Perro que acompañaba 13 policías asesinados en Amalfi esta vivo? Autoridades investigan

¿Perro que acompañaba 13 policías asesinados en Amalfi esta vivo? Autoridades investigan

Sobre quien sí se confirmó en su momento la muerte fue sobre Lester, el segundo perro, también belga malinois, que acompañaba la operación y cuyo guía era el patrullero Jhonatan Jiménez, una de las víctimas mortales del ataque.

Perros antinarcóticos asesinados en Amalfi.jpg
Perros antinarcóticos asesinados en Amalfi.
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:21 p. m.

A casi un mes del atentado de las disidencias de las Farc que cobró la vida de 13 policías antinarcóticos en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, uno de los perros de la institución que acompañaba las labores de erradicación de cultivos ilícitos podría estar con vida.

Así lo indicaron autoridades en Antioquia, luego de que en la estación de Policía del municipio de Anorí se presentara un hombre proveniente de zona rural para entregar un canino que podría ser Telmo, uno de los dos pastores belgas malinois que viajaban en el helicóptero atacado con artefactos explosivos.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, explicó que desde la Dirección Central de la institución se coordinan las respectivas investigaciones para determinar su identidad.

"Se está haciendo la verificación si realmente es el perro Telmo que tiene el chip de identificación para manifestar a la luz pública que realmente fue devuelto con la veracidad de los hechos", detalló el uniformado.

De igual manera, el uniformado reveló que es materia de cotejo la versión que indicaría que tras el ataque del pasado 21 de agosto Telmo quedó en poder de las disidencias de las Farc y hubo varios intentos por devolverlo.

Sobre quien sí se confirmó en su momento la muerte fue sobre Lester, el segundo perro, también belga malinois, que acompañaba la operación y cuyo guía era el patrullero Jhonatan Jiménez, una de las víctimas mortales tras el ataque del grupo armado.

