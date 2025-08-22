Aumenta a 13 el número de policías asesinados en un ataque con drones en Amalfi, Antioquia

Aumenta a 13 el número de policías asesinados en medio de un ataque con drones a un helicóptero en zona rural de Amalfi, Nordeste de Antioquia.

Se trata del capitán Francisco Merchan, uno de los heridos y que había sido logrado ser trasladado a la ciudad de Montería y falleció, por la gravedad de las heridas.

Se suma a los 12 policías que siguen sin ser extraídos sus cadáveres en la Vereda Los Toros de Amalfi, luego de los ataques con tatucos y drones a los miembros de la Policía Antinarcóticos, por las condiciones climáticas en esa zona del Nordeste de Antioquia.

Lo acaba de confirmar en Noticias Caracol el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón:

“Hoy el saldo lamentable es de 13 muertos, tres heridos. Nosotros la fuerza pública tardó casi 24 horas en llegar al sitio. El capitán se mantuvo con vida hasta que fue trasladado, pues finalmente falleció. Una larga noche en la que tuvo que esperar él y otros tres compañeros sin que llegara allí el ejército, la policía, la fuerza aérea”.

El presidente Gustavo Petro, acaba de escribir en su cuenta en X acabe de lamentar el aumento de los policías asesinados.

“Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el frente 36, matando 13 miembros de la policía, incluido el capitán Merchán. Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va destino a los EEUU".

Además el presidente Gustavo Petro, hace referencia al negocio de la droga, señalando que el campesinado cultivador de hoja de Coca sabe que sus cultivos traen sangre y que el Estado esta sustituyéndolos en 14.000 hectáreas en el sur del país y que pueden acudir el gobierno para ampliar rápidamente las zonas de sustitución.

"Los narcos que ensangrenten el país pasarán a ser perseguidos en el mundo, y quienes masacren la población irán a procesos judiciales en la corte penal internacional", agregó el presidente Petro.

En una clínica de Montería sigue la atención a tres miembros de la Policía heridos en este ataque y se espera que mejoren las condiciones del clima para avanzar en la recuperación de los cuerpos de los otros 12 fallecidos.