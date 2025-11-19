Atacaron con explosivos la vía Medellín - Costa Caribe: habrían sido las disidencias de 'Calarcá'

Nuevo atentado terrorista en el norte de Antioquia: varios explosivos fueron detonados en una via que conecta a Medellín con la Costa Caribe. La zona quedó completamente afectada y las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas.

La situación se presentó en el sector de Mina Vieja, entre Yarumal y el Alto de Ventanas aproximadamente entre los kilómetros 40 y 43, donde fue volada la carretera este martes sobre la 1:30 de la tarde.

Según las primeras versiones de las autoridades, el hecho habría sido cometido por el frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’. No se descarta que se trate de una retaliación por los operativos que adelanta la Fuerza Pública en Norte y Nordeste del departamento, que derivaron en la reciente captura de alias 'Richard', explosivista de las disidencias, responsable de tres ataques contra la Policía y el Ejército en esas subregiones de Antioquia.

Las autoridades hacen presencia a esta hora en la zona y recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la vía Medellín-Puerto Berrío empalmando con la Ruta del Sol, por los santanderes y por Montería-Urabá-Medellín.



Mientras tanto, cabe recordar que los transportadores de carga y de servicio público recordaron que este es uno de los corredores más afectados por la violencia en Antioquia.

El caso más reciente ocurrió el pasado 10 de julio, cuando detonaron un burro bomba en esta misma vía. Tropas del Ejército ya están en el sitio y se espera la llegada de Invías para iniciar las labores de evaluación y reparación. Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.