Dos soldados del Ejército, secuestrados por disidencias de 'Calarcá' en La Macarena, Meta

La Fuerza de Tarea Omega confirmó el secuestro de dos soldados profesionales durante una operación militar realizada este lunes, 3 de noviembre de 2025, en la vereda Getsemaní, jurisdicción del municipio de La Macarena, departamento del Meta. Pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, y participaban en un operativo de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron luego de que las autoridades realizaran la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI. Minutos después, alrededor de 400 personas se concentraron en el área, aparentemente bajo constreñimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, que delinque en la zona, y cuyo jefe máximo es alias ‘Calarcá’.

En medio de la tensión, secuestraron inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas más tarde, la población liberó al oficial y a uno de los uniformados, pero dos soldados permanecen en cautiverio.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Omega, los hombres fueron obligados a despojarse de sus uniformes y dotación militar, vistieron ropa civil y fueron trasladados hacia un lugar desconocido, lo que mantiene en alerta a las autoridades por su integridad física y vida.



El caso fue puesto en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, en vista de que el grupo armado que sería responsable de la instrumentalización de la población, se mantiene en diálogos con el Gobierno nacional.

Por lo pronto se continúa con las acciones legales y operacionales para lograr la pronta liberación de los militares y restablecer el orden en la zona. La Fuerza de Tarea Omega reiteró su rechazo a cualquier acción que vulnere los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y aseguró que seguirá cumpliendo su misión constitucional de proteger a la población civil y mantener el control institucional del territorio.