Galán exige justicia por Jaime Esteban Moreno: "Que los responsables paguen"

El alcalde de Bogotá reiteró su compromiso con la familia de la víctima y pidió a las autoridades intensificar la búsqueda del agresor que aún sigue prófugo.

Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

La muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años asesinado tras salir de una fiesta de Halloween, en la madrugada del pasado 31 de octubre, ha generado gran indignación en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán lamentó lo ocurrido y aseguró que no descansará hasta que todos los responsables paguen por este crimen.

“Le pedí a la Policía de Bogotá que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”, expresó Galán a través de su cuenta de X.

Según explicó el mandatario, una vez la Policía recibió el reporte del hecho, el joven fue trasladado para recibir atención médica, mientras se adelantaban las labores para identificar a los agresores. En medio de las investigaciones, las autoridades capturaron a un hombre y dos mujeres, quienes posteriormente fueron dejadas en libertad durante la audiencia de legalización.

Este domingo se realizaron las honras fúnebres del joven y el alcalde se solidarizó con su familia. Reiteró su compromiso de garantizar que este crimen no quede impune y que los responsables enfrenten a la justicia.

"A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen", concluyó el mandatario.

