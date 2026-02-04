Las frutas que aportan más calcio que la leche: ayudan a mantener los huesos fuertes

Cuando se habla de calcio, la mayoría de las personas piensa automáticamente en la leche y los productos lácteos. Sin embargo, este mineral fundamental para la salud también se encuentra en otros alimentos, especialmente en algunas frutas que pueden superar incluso el contenido de calcio de la leche.

Esta información resulta clave para quienes son intolerantes a la lactosa, siguen una dieta vegana o buscan diversificar su alimentación diaria.

Según datos nutricionales, la leche aporta alrededor de 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos. No obstante, ciertas frutas deshidratadas ofrecen concentraciones más altas, convirtiéndose en aliadas naturales para fortalecer huesos y dientes.

Leche Foto: referencia, Lexica

Frutas con más calcio que la leche

Algunas frutas destacan por su alto contenido de calcio, especialmente cuando se consumen en su versión seca. Entre las más recomendadas se encuentran:



Higos secos: aportan hasta 250 miligramos de calcio por cada 100 gramos, más del doble que la leche.

aportan hasta 250 miligramos de calcio por cada 100 gramos, más del doble que la leche. Dátiles: ofrecen cerca de 65 miligramos por cada 100 gramos.

ofrecen cerca de 65 miligramos por cada 100 gramos. Damascos o albaricoques secos: contienen alrededor de 55 miligramos en la misma porción.

Un puñado generoso de estas frutas puede cubrir una parte significativa de la ingesta diaria recomendada de calcio, especialmente si se combinan con otros alimentos ricos en este mineral.



Además de su aporte mineral, estas frutas son ricas en fibra, antioxidantes y energía natural, lo que las convierte en opciones ideales para meriendas, desayunos o como complemento en ensaladas y batidos.

Dátiles. Foto: Unsplash

Expertos en nutrición recuerdan que no solo importa cuánto calcio contiene un alimento, sino también qué tan bien lo absorbe el organismo. Por ejemplo, algunas verduras de hoja verde como la espinaca contienen calcio, pero su biodisponibilidad es menor debido a la presencia de oxalatos. En cambio, las frutas secas suelen ofrecer una absorción más eficiente y práctica.



Beneficios del calcio para la salud

El calcio cumple múltiples funciones en el cuerpo humano. Entre las más importantes se destacan:



Contribuye a la formación y mantenimiento de huesos y dientes fuertes.

Favorece la coagulación de la sangre.

Permite las contracciones musculares.

Apoya el funcionamiento del sistema nervioso y cardíaco.

Ayuda en la regulación de la presión arterial.

Además, el Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señala que un consumo excesivo de calcio proveniente de fuentes animales podría relacionarse con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata, lo que refuerza la importancia de diversificar su origen en la dieta.

Incorporar frutas ricas en calcio a la alimentación diaria es una forma sencilla y natural de cuidar la salud ósea sin depender exclusivamente de los lácteos. No obstante, es importante acudir al médico para organizar correctamente su dieta.