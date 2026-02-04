En vivo
Judicial  / A juicio disciplinario 3 exfuncionarios del MinJusticia por irregularidades en contrato de tiquetes

A juicio disciplinario 3 exfuncionarios del MinJusticia por irregularidades en contrato de tiquetes

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho por presuntas irregularidades en un proceso de contratación para el suministro de tiquetes aéreos durante 2023

Aeropuerto
La metodología se basa en datos de más de 600 fuentes globales en tiempo real.
Foto: AFP, referencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

