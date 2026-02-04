A juicio disciplinario 3 exfuncionarios del MinJusticia por irregularidades en contrato de tiquetes

Este llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría a tres exfuncionarios del Ministerio de Justicia se da por presuntas irregularidades en un proceso de contratación para el suministro de tiquetes aéreos durante 2023.

Los investigados disciplinariamente son Helén Ortiz Carvajal, quien para la época se desempeñaba como secretaria general de la entidad; Andrés Vergara Ballén, coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable y supervisor del contrato; y Derly González Ariza, también supervisora del mismo.

De acuerdo con el ente de control, la entonces secretaria general habría adjudicado el contrato pese a que el proponente, al parecer, no cumplía con el requisito de experiencia mínima habilitante exigido en el pliego de condiciones. Además, indaga la Procuraduría si en la oferta se habrían presentado precios artificialmente bajos.

El Ministerio Público también cuestionó la actuación de Andrés Vergara, quien integraba el comité evaluador del proceso. Según la investigación, el funcionario habría habilitado técnicamente al oferente y recomendado su adjudicación, tanto en el aspecto técnico como financiero.



Incluso, durante la ejecución del contrato, habría autorizado un pago pese a que el contratista no aplicó el descuento del 12,5 % sobre la tarifa neta de tiquetes, beneficio que había sido ofrecido en la propuesta.

En cuanto a Derly Gonzales, la Procuraduría señaló que habría autorizado pagos entre febrero y noviembre de 2024 sin verificar que el contratista aplicara el descuento pactado en la subasta, lo que habría generado un posible detrimento a los recursos públicos.