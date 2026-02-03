En vivo
Procuraduría fija compromiso con 920 notarios en el marco de la paz electoral

Procuraduría fija compromiso con 920 notarios en el marco de la paz electoral

El procurador explicó que la paz electoral busca proteger el derecho al voto y preservar la legitimidad de los resultados en las urnas.

