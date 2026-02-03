Procuraduría fija compromiso con 920 notarios en el marco de la paz electoral

En el marco de la estrategia paz electoral, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, selló un compromiso institucional con los 920 notarios del país, con el objetivo de fortalecer las garantías de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los procesos electorales que se avecinan. La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El jefe del Ministerio Público explicó que la denominada paz electoral busca proteger el derecho al voto y preservar la legitimidad de los resultados en las urnas. “Es la estrategia que la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría venimos adelantando para garantizar un proceso electoral limpio, oportuno, consciente, con transparencia y que se respeten los resultados que arrojen las urnas en cada fecha que se hagan elecciones”, afirmó Eljach. En ese sentido, subrayó que las autoridades trabajarán para evitar cualquier interferencia indebida en la voluntad del electorado. “Vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto, que lo hagan en entera libertad y en la oportunidad que corresponde”.

El compromiso con los notarios fue destacado como un componente clave de esta estrategia, dado su papel en la confianza pública y en la prevención de prácticas irregulares durante la temporada electoral. El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre las instituciones para garantizar la estabilidad democrática. “Todos los organismos, incluso los notarios, debemos impulsar que haya una paz electoral, que todos los colombianos puedan ejercer el derecho al voto, que las instituciones permanezcan fuertes, garantizando que haya un cambio tranquilo en las diferentes instituciones, por ejemplo en el Congreso o en Presidencia”, señaló. Agudelo añadió que se trata de “una apuesta de país para que haya una paz total en Colombia”.

Frente a los riesgos de corrupción en el contexto electoral, el procurador general recalcó que la vigilancia no recae únicamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía y en quienes cumplen funciones públicas o privadas con incidencia en los procesos democráticos. Sobre el rol de los notarios, indicó que “es una tarea de cada ciudadano y ellos lo han entendido así; siempre lo han hecho y esta vez también vamos a tratar de combatir cualquier asomo que perturbe el ánimo y el deseo de todo elector para depositar su voto”.



En el mismo escenario, Eljach destacó el papel del sector empresarial en el desarrollo del país y su respaldo a iniciativas que promuevan estabilidad institucional. “Es el sector privado el que genera empleo, paga impuestos y crea riqueza”, afirmó, al resaltar su importancia en el crecimiento económico y en el fortalecimiento de la democracia.

Desde el ámbito empresarial, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó el respaldo del sector productivo a la estrategia de paz electoral. “Venimos haciendo un acompañamiento a una idea que surgió de la Procuraduría, de la Contraloría General y de quien es el registrador actual. Los empresarios y las empresarias lo que quieren es que haya una paz adecuada en todo sentido, no solamente en lo electoral”. Añadió que se trata de un sector que “seguirá aportando y que, en todas las interpretaciones de paz que aparezcan, vamos a estar ahí acompañando”.