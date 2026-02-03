Cabecilla disidente amenaza con audios en Whatsapp a candidatos en Tolima

La campaña electoral en el Tolima entró en una fase de especial atención institucional, luego de que varios candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado recibieran, vía WhatsApp, un mensaje atribuido a Jhan Carlos Rodríguez Masmela , alias 'Chapolo', señalado comandante del bloque Isaías Pardo del Frente Ismael Ruiz de las Farc en esta región del país.

En el audio, el remitente manifiesta su desacuerdo con la forma como se adelantan algunas actividades proselitistas y lanza advertencias sobre la aplicación de lo que denomina una “ley anticorrupción”, cuestionando el incumplimiento de promesas políticas. El contenido del mensaje fue puesto en conocimiento de las autoridades y suministrado a Blu Radio como parte de las verificaciones oficiales.

Ante esta situación, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez , anunció su presencia este viernes 6 de febrero en el municipio de Ataco, donde sostendrá una mesa de trabajo junto a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas . En el encuentro se abordará este episodio, así como otros temas estratégicos para el departamento, entre ellos la minería ilegal y la acción de actores armados al margen de la ley.

El secretario de Seguridad y Convivencia del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón , confirmó que el mensaje circuló entre varios candidatos al Congreso y fue analizado de manera conjunta por el Gobierno departamental y el Ministerio de Defensa.



“Circuló en varios WhatsApp de candidatos al Congreso en el Tolima un mensaje de alias 'Chapolo', prohibiendo hacer proselitismo en esa zona. Para nosotros fue claro, y en eso coincidimos la gobernadora y el señor ministro, que no puede haber zonas vedadas para los candidatos”, explicó el funcionario.

Bocanegra precisó que las referencias territoriales del mensaje se concentran en sectores como Río Blanco y Gaitania , zonas donde las autoridades han identificado presencia de este actor ilegal, y reiteró que el mensaje no discrimina entre campañas, sino que hace alusión general a todos los aspirantes.

De cara a lo que resta del calendario electoral, el Gobierno del Tolima anunció un refuerzo en los esquemas de acompañamiento institucional durante las próximas semanas, periodo clave de campaña previo a las elecciones.

“Nos quedan 25 días de esfuerzo fuerte y 33 días en general hasta el día de las elecciones. El compromiso es garantizar que todos los candidatos, tanto a la Presidencia como al Congreso, puedan desplazarse y realizar sus actividades en los municipios”, señaló Bocanegra.

En ese sentido, se confirmó que figuras políticas de distintos sectores ya han visitado el departamento y que en los próximos días se esperan nuevas agendas en municipios como Chaparral, Ataco, Río Blanco y Planadas , así como en las cabeceras municipales, donde habrá acompañamiento de las autoridades.

El mensaje institucional es claro: la democracia no tendrá restricciones territoriales en el Tolima . Desde la Gobernación se insistió en que ningún actor ilegal interferirá en el proceso electoral y que el derecho a la participación política será protegido en todo el departamento.

Las autoridades reiteraron su llamado a la calma y a la confianza ciudadana, subrayando que el Estado mantiene presencia activa y control territorial para garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes, bajo la consigna departamental de “Seguridad en el Territorio” .



¿Quién es alias ‘Chapolo’ y porque está en la mira de las autoridades?

Tolima mantiene la recompensa de $100 millones por información para su captura.

En el sur del Tolima, las autoridades mantienen activa una ofensiva institucional contra las estructuras armadas ilegales que continúan afectando la seguridad y la convivencia en zonas rurales del departamento. En el centro de esa estrategia aparece J han Carlos Rodríguez Masmela , conocido con el alias de ‘Chapolo’, señalado como uno de los principales cabecillas del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Alias ‘Chapolo’ hace parte del cartel de los más buscados en el Tolima y es identificado por los organismos de seguridad como uno de los responsables de extorsiones y de la llamada carnetización ilegal de ciudadanos , una práctica utilizada para ejercer presión indebida y control sobre comunidades campesinas.

En su momento, Blu Radio dialogó con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , quien reiteró que el Gobierno Departamental, en articulación con la Fuerza Pública, mantiene vigente una recompensa de hasta $100 millones para quien suministre información que permita su ubicación y captura.

La mandataria explicó que las acciones atribuidas a este hombre han tenido un impacto directo en la tranquilidad de varios municipios del sur del departamento, al generar intimidación y alterar el orden público.

“Esta persona le está causando un gran daño al sur del Tolima. Queremos pedirle a toda la ciudadanía su colaboración para lograr la captura de este delincuente. La recompensa de $100 millones sigue vigente”, señaló la gobernadora Matiz.

Las autoridades recordaron que toda la información suministrada será manejada con absoluta reserva , garantizando la protección de la identidad de quienes colaboren con las investigaciones.

La comunidad puede aportar información a través de las líneas de la Policía Nacional :

310 288 5053 – 320 303 4900 – 321 394 0987 – 320 302 7892

📧 detol.sijin@policia.gov.co