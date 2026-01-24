Internacional y Tolima ganan en el arranque de la segunda fecha de la Liga BetPlay

Ayer en la tarde, en Bogotá, Internacional recibió al Cúcuta Deportivo. El encuentro terminó con marcador de dos goles a uno a favor del conjunto local. La victoria fue protagonizada por Dereck Moncada, quien anotó en los minutos de adición del primer tiempo, y por Facundo Boné, que marcó en el minuto cincuenta. Para el equipo motilón, el venezolano Luifer Hernández anotó el gol en el minuto diecinueve.

También ayer, en la noche, en el estadio Murillo Toro de Ibagué, el Deportes Tolima recibió al Alianza de Valledupar. El compromiso culminó con un marcador de 2 a 0 a favor del Tolima, con goles de Juan Pablo Torres y Yhorman Hurtado.

Esta tarde, la jornada futbolera comenzará a las cuatro y diez con el partido entre Llaneros y Bucaramanga. A partir de las seis de la tarde, la audiencia de Blu Radio podrá conectarse con nuestro equipo deportivo, que transmitirá y comentará los duelos entre Deportivo Cali y Medellín, y Boyacá Chicó frente a América.

Mañana, a las cuatro de la tarde, Águilas Doradas abrirá la jornada enfrentando al Deportivo Pasto. Luego, a las 6:10 pm, Millonarios se medirá con Junior, y la fecha se cerrará a las 8:20 de la noche con el partido entre Once Caldas y Santa Fe.



Los encuentros de la tarde y la noche se podrán vivir a través de Blu Radio.