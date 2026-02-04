Las bebidas que nunca debería tomar en ayunas porque dañan el estómago, según médico

Comenzar el día con cierta bebida caliente o refrescante es una rutina para millones de personas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que algunos líquidos, cuando se consumen con el estómago vacío, pueden provocar molestias digestivas, aumentar la acidez e incluso generar inflamación en la mucosa gástrica.

De acuerdo con el médico Daniel López Rosetti, tras varias horas de ayuno durante la noche, el estómago se encuentra especialmente sensible. Aunque continúa produciendo ácido, no hay alimentos que ayuden a neutralizarlo, lo que lo vuelve más vulnerable a sustancias irritantes. Por esta razón, la elección de la primera bebida del día es clave para cuidar la salud digestiva.



¿Por qué el estómago está más vulnerable en ayunas?

Durante el sueño, el sistema digestivo permanece en reposo, pero la secreción de ácido gástrico no se detiene por completo. Al despertar, ese ácido se encuentra sin amortiguación, lo que puede generar ardor o dolor si se ingieren bebidas agresivas.

Bebida - referencia // Foto: Bing Image Creator

Según los especialistas, esta condición favorece la aparición de reflujo, gastritis y malestar abdominal.



Bebidas que debería evitar al despertar

El doctor López Rosetti señala que existen líquidos que, aunque son comunes en la rutina diaria, no resultan convenientes en ayunas porque estimulan aún más la producción de ácido o irritan directamente el revestimiento del estómago.

Entre los principales se encuentran:



Café negro: incrementa la secreción gástrica y puede causar ardor o náuseas.

incrementa la secreción gástrica y puede causar ardor o náuseas. Jugos cítricos: como naranja, limón o pomelo, debido a su alta acidez natural.

como naranja, limón o pomelo, debido a su alta acidez natural. Bebidas alcohólicas: tienen un efecto inflamatorio directo sobre la mucosa gástrica y aumentan el riesgo de gastritis.

Estas bebidas, aunque pueden parecer inofensivas, generan una carga adicional al sistema digestivo cuando no hay alimentos que protejan la pared estomacal.



Consumir café inmediatamente después de despertarse puede interferir con los niveles naturales de cortisol. Foto: AFP

Otros hábitos que también afectan el estómago

Aunque no son bebidas, el especialista también advierte sobre prácticas comunes que pueden resultar perjudiciales en ayunas. Tomar antiinflamatorios como aspirina, ibuprofeno o diclofenaco sin haber comido antes reduce la protección natural del estómago.

Asimismo, fumar al despertar disminuye la producción de moco gástrico y aumenta la secreción ácida, lo que eleva el riesgo de gastritis y úlceras.



¿Qué tomar en ayunas para cuidar la digestión?

Para iniciar el día de manera segura, los expertos recomiendan opciones suaves que no irriten el sistema digestivo. El agua natural, preferiblemente a temperatura ambiente, es la mejor alternativa para rehidratar el cuerpo tras el descanso nocturno.

También se aconsejan infusiones suaves como la manzanilla o el jengibre, que además de ser menos agresivas, pueden aportar beneficios calmantes y antiinflamatorios para el estómago.

En conclusión, aunque muchas bebidas forman parte de la rutina matutina, no todas son adecuadas para el estómago vacío. Cambiar pequeños hábitos, como evitar el café o los jugos cítricos al despertar, puede marcar una gran diferencia en la salud digestiva y el bienestar general, especialmente en personas propensas a la acidez o al reflujo.