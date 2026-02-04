Las bebidas que nunca debería tomar en ayunas porque dañan el estómago, según médico

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comenzar el día con cierta bebida caliente o refrescante es una rutina para millones de personas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que algunos líquidos, cuando se consumen con el estómago vacío, pueden provocar molestias digestivas, aumentar la acidez e incluso generar inflamación en la mucosa gástrica.
De acuerdo con el médico Daniel López Rosetti, tras varias horas de ayuno durante la noche, el estómago se encuentra especialmente sensible. Aunque continúa produciendo ácido, no hay alimentos que ayuden a neutralizarlo, lo que lo vuelve más vulnerable a sustancias irritantes. Por esta razón, la elección de la primera bebida del día es clave para cuidar la salud digestiva.
Durante el sueño, el sistema digestivo permanece en reposo, pero la secreción de ácido gástrico no se detiene por completo. Al despertar, ese ácido se encuentra sin amortiguación, lo que puede generar ardor o dolor si se ingieren bebidas agresivas.
Según los especialistas, esta condición favorece la aparición de reflujo, gastritis y malestar abdominal.
El doctor López Rosetti señala que existen líquidos que, aunque son comunes en la rutina diaria, no resultan convenientes en ayunas porque estimulan aún más la producción de ácido o irritan directamente el revestimiento del estómago.
Entre los principales se encuentran:
Estas bebidas, aunque pueden parecer inofensivas, generan una carga adicional al sistema digestivo cuando no hay alimentos que protejan la pared estomacal.
Aunque no son bebidas, el especialista también advierte sobre prácticas comunes que pueden resultar perjudiciales en ayunas. Tomar antiinflamatorios como aspirina, ibuprofeno o diclofenaco sin haber comido antes reduce la protección natural del estómago.
Asimismo, fumar al despertar disminuye la producción de moco gástrico y aumenta la secreción ácida, lo que eleva el riesgo de gastritis y úlceras.
Para iniciar el día de manera segura, los expertos recomiendan opciones suaves que no irriten el sistema digestivo. El agua natural, preferiblemente a temperatura ambiente, es la mejor alternativa para rehidratar el cuerpo tras el descanso nocturno.
Publicidad
También se aconsejan infusiones suaves como la manzanilla o el jengibre, que además de ser menos agresivas, pueden aportar beneficios calmantes y antiinflamatorios para el estómago.
En conclusión, aunque muchas bebidas forman parte de la rutina matutina, no todas son adecuadas para el estómago vacío. Cambiar pequeños hábitos, como evitar el café o los jugos cítricos al despertar, puede marcar una gran diferencia en la salud digestiva y el bienestar general, especialmente en personas propensas a la acidez o al reflujo.