En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Las bebidas que nunca debería tomar en ayunas porque dañan el estómago, según médico

Las bebidas que nunca debería tomar en ayunas porque dañan el estómago, según médico

Algunos hábitos al despertar pueden aumentar la acidez y dañar el estómago. Expertos explican qué evitar en ayunas y cómo cuidar mejor la salud digestiva.

Publicidad

Publicidad

Publicidad