Choque entre la UNGRD y las regiones por la entrega de ayuda humanitaria en ola invernal

En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió la operatividad del sistema ante las crecientes quejas sobre la supuesta demora en la llegada de ayudas a departamentos como Córdoba, Antioquia y el Valle del Cauca.

Mientras los mandatarios locales y los damnificados reportan una situación de abandono, Carrillo aseguró que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está respondiendo de manera efectiva y coordinada.

Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención

Córdoba

Ante los cuestionamientos sobre la "orfandad" que denuncian gobernantes como el de Córdoba, Carrillo fue enfático en señalar que la asistencia está en marcha. Según el funcionario, solo en Córdoba se tiene desplegado un operativo para entregar 13.000 kits de asistencia humanitaria, de los cuales 7.400 ya han sido entregados en los últimos cinco días en municipios como Canalete.

Insistió que la UNGRD ha estado presente en el territorio desde el primer momento con equipos técnicos y asesores de despacho. Respecto al censo de afectados, el director aclaró que las cifras oficiales reportan alrededor de 20.000 familias afectadas, distanciándose de las estimaciones de 80,000 personas mencionadas por otros sectores, aunque aseguró que el Gobierno tiene la capacidad logística para responder ante cualquier magnitud.



Inundaciones en Colombia Foto: EFE

Tensiones políticas en medio de la calamidad

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la denuncia de Carrillo sobre la supuesta instrumentalización política de la crisis. El director acusó a candidatos presidenciales y otros actores políticos de aprovechar el sufrimiento de la gente para atacar al Gobierno Nacional.

“No convirtamos esto en un acto político. Justamente los momentos de calamidad, los momentos de crisis, a lo que deben llamar es a la unidad, a la solidaridad”, manifestó Carrillo, tras lamentar que el gobernador de Córdoba se retirara de un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras lanzar críticas al presidente de la República.

El funcionario también señaló que el sistema depende de la articulación de múltiples entidades, incluyendo alcaldías, gobernaciones, la Defensa Civil y la Cruz Roja, subrayando que las gobernaciones son las primeras respondientes ante las emergencias.

Escuche aquí la entrevista: