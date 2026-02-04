En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Sociedad Hidroituango, declarada víctima en proceso de Contraloría por cambio de contratistas

Sociedad Hidroituango, declarada víctima en proceso de Contraloría por cambio de contratistas

Aseguran que habían hecho las alertas pertinentes a Empresas Públicas de Medellín, en la época del exalcalde Daniel Quintero.

