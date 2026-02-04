Sociedad Hidroituango, declarada víctima en proceso de Contraloría por cambio de contratistas

La Sociedad Hidroituango aclaró que son víctimas del proceso de fiscalización que adelanta la Contraloría por el cambio de contratistas en el megaproyecto. Aseguran que habían hecho las alertas pertinentes a Empresas Públicas de Medellín.

Luego de que se conociera que la Contraloría General de Antioquia abrió una actuación especial de fiscalización por un posible detrimento patrimonial derivado del cambio de contratistas para las ejecución de las obras de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 de Hidroituango, la Sociedad propietaria del proyecto hidroeléctrico salió a aclarar la situación.

Hidroituango S. A. indicó en un comunicado que había que recordar que en el 2011 se firmó un contrato con Empresas Públicas de Medellín en la que se los obligó a construir, operar y mantener la central hidroeléctrica hasta 2061, cuando será transferida nuevamente a la Sociedad.

Aunque manifestaron que el contrato le da autonomía total a EPM para tomar decisiones para la construcción y operación del megaproyecto, insistieron que, en 2023, cuando tuvieron conocimiento de los cambios de contratista, se emitió una alerta sobre las preocupaciones de la decisión que, entre otras, podría generar retrasos en las obras.



Hay que destacar que Hidroituango S. A. recalcó que el cambio de contratistas se dio durante la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle y que fue en ese momento que EPM tomó la decisión de manera autónoma de no continuar con los contratistas que estaban al mando de las obras desde el 2011.

Es por esta situación que la Contraloría General de Antioquia busca establecer si las decisiones tomadas en aquel entonces generaron impactos fiscales, pues indican que los recursos comprometidos aumentaron y dejó en evidencia, “una variación proporcional del alcance técnico de las obras”.

Finalmente, afirmó la Sociedad que todas las advertencias y comunicaciones hechas a EPM constituyen un insumo para la investigación y en ellas se logra ver cómo se dio el cambio y las consecuencias que generó a Hidroituango la decisión tomada durante la administración de Daniel Quintero Calle.



