Tribunal puso fin a años en demandas entre EPM y Sociedad Hidroituango

El Tribunal aprobó la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, tras las diferencias generadas por la emergencia de 2018 en el megaproyecto. La Procuraduría indicó que el acuerdo resulta beneficioso para todas las partes.

La decisión fue dada a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y fue avalada este 22 de diciembre, luego de que el Tribunal de Arbitramento concluyera que la fórmula conciliatoria cumplía con todos los requisitos legales.

Además, Empresas Públicas de Medellín aseguró que previamente el procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos había emitido un concepto favorable el 5 de diciembre, al considerar que el acuerdo protegía el patrimonio público y resultaba beneficioso para todas las partes.

En su cuenta de X, Gutiérrez afirmó que “se protege el patrimonio público, se garantiza la sostenibilidad de EPM y se asegura energía para el país. Gana Antioquia, gana Medellín y gana Colombia, con recursos que se destinarán a inversión social. Aquí se gobierna con sentido común, rigor y responsabilidad”.



Sobre la conciliación, y según se ha podido conocer, el acuerdo se estructuró en la valoración de las contingencias de Hidroituango y en las posiciones comerciales que tiene el megaproyecto, el cual está a poco tiempo de entrar en operación al 100 %.

Cabe recordar que la demanda de Hidroituango pretendía que se declarara el presunto incumplimiento de EPM del contrato BOOMT, particularmente frente a la entrada en operación comercial de la unidad de generación 8. Por ello, según EPM, la conciliación busca reequilibrar el contrato BOOMT, garantizando su ejecución y beneficiando la seguridad energética del país.

Como resultado del acuerdo aprobado, las partes realizarán ajustes al contrato BOOMT para incorporar lo conciliado, lo que permitirá a Hidroituango recibir una remuneración periódica calculada y, además, queda oficialmente cerrado el proceso arbitral instaurado por Hidroituango contra EPM.