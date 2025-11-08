En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Hidroituango: Tribunal avala demanda de EPM, pero deja por fuera a los constructores

Hidroituango: Tribunal avala demanda de EPM, pero deja por fuera a los constructores

El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió mantener demanda por la emergencia de Hidroituango contra el interventor y diseñador del proyecto, pero no contra constructores de la obra.

