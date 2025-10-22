Desde Hidroituango la UNGRD liderará Simulacro Nacional de Evacuación

En Hidroituango se simulará una creciente del río Cauca con la activación de alarmas y evacuaciones en municipios como Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. La jornada, que iniciará a las 9:00 de la mañana, se realizará de manera simultánea en 32 departamentos y más de 1.000 municipios del país.

Hay que mencionar que ,por primera vez, el simulacro se liderará fuera de Bogotá y será desde el corazón de Hidroituango, en el Norte de Antioquia, donde bajo tres ejes clave que incluyen la atención de animales, la protección financiera ante desastres y el fortalecimiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo, se hará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.

"Este simulacro va a poner el foco en la implementación del protocolo para la atención de animales en situación de emergencia y en la protección financiera ante desastres. Los invito a participar con compromiso y con responsabilidad. Sean parte de este simulacro nacional, prepárense y aseguren la vida", dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

Esta visita se da ante las solicitudes y cuestionamientos del presidente Gustavo Petro de evaluar los riesgos en Hidroituango. Aunque EPM ha asegurado que existe un plan de contingencia y que actualmente no hay riesgo para las comunidades aguas abajo, la UNGRD busca medir la preparación conjunta de autoridades y pobladores.



Recordemos que el megaproyecto posee una presa de tierra de 225 metros de altura y 19 millones de metros cúbicos de volumen, un embalse de 78 kilómetros de largo con 2.800 millones de metros cúbicos de capacidad, una casa de máquinas subterránea con ocho generadores de 300 megavatios cada uno y un vertedero capaz de evacuar 22.600 metros cúbicos por segundo de agua.

Desde Hidroituango y de manera simultánea, todo el país pondrá a prueba su respuesta ante distintas amenazas, consolidando al Simulacro Nacional como el ejercicio de preparación más importante en todo el territorio colombiano.