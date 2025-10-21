En vivo
Santanderes  / En Bucaramanga 250 empresas confirmaron participación en Simulacro Nacional de Emergencias

En Bucaramanga 250 empresas confirmaron participación en Simulacro Nacional de Emergencias

El Simulacro Nacional de Emergencias será este miércoles 22 de octubre a las 9:00 a.m.

Foto simulacro- Policía de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. referencia simulacro Bucaramanga //Foto: Policía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Con el propósito de fortalecer la preparación y articulación frente a situaciones de emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que 250 empresas de diferentes sectores participarán este miércoles 22 de octubre a las 9:00 a. m. en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.

La actividad, liderada por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, busca que tanto el sector público como el privado conozcan y apliquen los protocolos de evacuación y respuesta ante amenazas como sismos, inundaciones súbitas e incendios forestales, entre otras.

Previo al ejercicio, la Administración Municipal realizó una mesa de trabajo con representantes del sector empresarial, brigadistas y organismos de socorro, quienes recibieron orientación sobre los lineamientos que se implementarán durante el simulacro.

“El objetivo es que el mayor número de sectores puedan participar activamente, comprendan el protocolo de actuación y cuenten con los insumos mínimos para responder adecuadamente ante una contingencia”, señaló Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

Rodríguez destacó la importancia del ejercicio en una ciudad que se encuentra cerca de la Mesa de los Santos, considerada el segundo nido sísmico más activo del mundo.

“Bucaramanga no va a ser la excepción. Cerca de 250 empresas se han vinculado para conocer los protocolos mínimos que deben aplicarse en momentos de contingencia. Lo más importante es crear una cultura de prevención y saber cómo actuar: identificar las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y mantener la calma durante un movimiento telúrico”, precisó el funcionario.

El coordinador también recordó algunas recomendaciones básicas durante un sismo como no usar ascensores, resguardarse bajo una mesa resistente si se está en un edificio, tener un botiquín y un pito a la mano, y evacuar hacia zonas a cielo abierto una vez termine el movimiento.

La jornada, que se desarrollará simultáneamente en todo el país bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca consolidar una ciudadanía preparada ante cualquier eventualidad.

La Alcaldía de Bucaramanga invitó a las empresas, entidades públicas, privadas y a la comunidad en general a sumarse al simulacro, recordando que la prevención y la preparación son las mejores herramientas para salvar vidas.

