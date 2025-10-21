En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae peligroso miembro de los ‘AK47’, vinculado a homicidio y extorsión en Bucaramanga

Cae peligroso miembro de los ‘AK47’, vinculado a homicidio y extorsión en Bucaramanga

Las autoridades confirmaron además que el capturado presenta antecedentes judiciales por el delito de extorsión y ya había sido detenido anteriormente por esa misma conducta.

foto Pepo AK47 delincuente.jpeg
Alias 'Pepo', miembro del grupo criminal 'AK47'
// Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

En un nuevo golpe contra la criminalidad en Bucaramanga, las autoridades capturaron a Hernán Jesús Germán Manzano, conocido con el alias de “Pepo”, señalado integrante del peligroso grupo criminal conocido como ‘AK47’.

Según el reporte oficial, alias “Pepo” fue detenido en zona urbana de la capital santandereana por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones señalan que este hombre habría participado en ataques con armas de fuego contra fachadas de locales comerciales y viviendas, con el fin de presionar a comerciantes para el pago de extorsiones.

‘Pepo también estaría involucrado en el asesinato de un comerciante ocurrido el pasado 17 de enero en el barrio Tres Balcones, kilómetro 3 vía Pamplona-Morrorico, un hecho que generó consternación entre los habitantes del sector”, dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades confirmaron además que el capturado presenta antecedentes judiciales por el delito de extorsión y ya había sido detenido anteriormente por esa misma conducta, lo que evidencia su presunta participación reiterada en actividades criminales.

El comandante de la Policía Metropolitana destacó que esta captura representa un avance en la lucha contra los grupos que afectan la seguridad en la ciudad.

