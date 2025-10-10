Caso UNGRD: Corte Suprema dejó en firme llamado a juicio contra Name y Calle

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La decisión se tomó al negar el recurso de reposición presentado por los abogados de Name y Calle quienes buscaban revertir la resolución que los enviaba a juicio.

Con esta determinación, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar el juicio formal.

En una decisión anterior, la Sala de Instrucción también había negado la solicitud de libertad presentada por la defensa de Calle Aguas, al concluir que la calificación del proceso se realizó dentro de los tiempos previstos por la ley.



De acuerdo con la investigación, Name y Calle habrían aceptado dádivas a cambio de impulsar en el Congreso reformas de interés del Gobierno Nacional, a través de un presunto entramado de corrupción que involucraría recursos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en el país.

Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.

Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.