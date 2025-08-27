Publicidad

Intenso debate al interior de la Sala de Instrucción por el llamado a juicio de Name y Calle

Intenso debate al interior de la Sala de Instrucción por el llamado a juicio de Name y Calle

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción al interior de la UNGRD.

Andrés Calle e Iván Name en el congreso.
Andrés Calle e Iván Name en el congreso.
Foto: X @AndresCalleA / @IvanNameVasquez / AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 27, 2025 02:43 p. m.

Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este medio que fue un intenso debate al interior de la Sala extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de Villavicencio, en donde se tomó esta decisión de llamar a juicio a Calle y Name, fueron 3 los magistrados los que salvaron el voto en esta decisión.

La magistrada Cristina Lombana salvó su voto total mientras que los magistrados Misael Rodríguez y Héctor Alarcón salvaron su voto parcialmente discrepando así de la decisión de los otros tres magistrados de la Sala de Instrucción de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara.

El magistrado Alarcón se apartó parcialmente de la decisión tras considerar que sería un delito de mayor gravedad (cohecho propio), mientras que el magistrado Misael Rodríguez por su parte dice que no hubo peculado y la magistrada Cristina Lombana salvó su voto total.

Iván Name y Andrés Calle
Iván Name y Andrés Calle
Foto: Captura de Pantalla / Senado

Si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente en la Sala de Primera Instancia.

Mientras tanto, el alto tribunal avanza en las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a este Gobierno, otra línea es la que tiene el magistrado Misael Rodríguez sobre los 6 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que siguen vinculados al proceso.

