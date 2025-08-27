Caso UNGRD: Corte Suprema llama a juicio a Iván Name y Andrés Calle

Esta fue una decisión que tomaron los 6 magistrados de la Sala de Instrucción sesionando desde la ciudad de Villavicencio, con esto, los procesos de Name y Calle quienes son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo pasarán a la sala de Primera Instancia del mismo alto tribunal.

Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados señaló el alto tribunal.

Ellos fueron capturados en mayo de este año por orden de la misma Sala tras su presunta vinculación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.

La decisión tiene un contexto y es que, de acuerdo con Olmedo López y Sneyder Pinilla , responsables del desfalco a la UNGRD y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del Gobierno por el Congreso.

Olmedo López y Sneyder Pinilla Foto: suministrada - Blu Radio

Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.

Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

De acuerdo con la denuncia de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por su participación en el entramado de corrupción, él mismo asegura que le entregó dos maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name.