Ungrd hará simulacro nacional en central Hidroituango por solicitudes de revisión hechas por Petro

Ante solicitudes del presidente Gustavo Petro de evaluar el riesgo en Hidroituango, la Ungrd realizará el simulacro nacional de respuesta a emergencias desde esta central el próximo 22 de octubre. Comunidades y autoridades del área de influencia participarán del ejercicio.

El megaproyecto en el Norte de Antioquia será el epicentro este año del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que pondrá a prueba la preparación y la capacidad del país frente a los desastres, y específicamente para este caso, de una magnitud superior.

Y es que, aunque por parte de EPM ha habido una respuesta a las autoridades del orden nacional frente a que hay un plan de contingencia y que hoy en día no hay un riesgo latente para las comunidades aguas abajo en Hidroituango, como lo ha cuestionado varias veces el presidente Gustavo Petro, la Unidad Nacional de Gestión del riesgo espera medir las capacidades de repuesta allí.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, estará en la Central Hidroeléctrica para este simulacro de riesgo por inundación, en el que estarán también EPM, autoridades locales y comunidades.



“Por primera vez vamos a liderar este importante ejercicio desde el territorio. Esta vez lo haremos desde la central hidroeléctrica de Ituango en Antioquia. Vamos a revisar los planes de gestión del riesgo y vamos a garantizar el acompañamiento directo a las comunidades que enfrentan en primera línea escenarios de riesgo”, dijo.

Hidroituango posee una presa de tierra de 225 metros de altura y 19 millones de metros cúbicos de volumen, un embalse de 78 km de largo con 2.800 millones de m³ de capacidad, una casa de máquinas subterránea con ocho generadores de 300 MW cada uno (2.400 MW de potencia total), y un vertedero capaz de evacuar 22.600 m³/s de agua.

De manera simultánea, los 32 departamentos del país desarrollarán el simulacro en torno a las amenazas más relevantes de cada región. En la edición anterior, por ejemplo, más de 5,3 millones de personas participaron.

Según esta entidad de gestión del riesgo, el Simulacro Nacional 2025 también promoverá: el fortalecimiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo, la implementación de mecanismos de protección financiera frente a desastres, como pólizas o seguros para amparar bienes e infraestructuras, y la aplicación del protocolo de atención a animales en situación de emergencia.