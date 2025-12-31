Inicia enajenación de acciones de EPM en Tigo Une: más de 70 se adjudicaron en primera etapa

Más de 70 acciones se adjudicaron durante la primera etapa de enajenación de las acciones de EPM en Tigo Une. En la segunda fase de adquisición podrá participar cualquier persona natural o jurídica.

Recientemente, la opinión pública y la Superintendencia Financiera, Empresas Públicas de Medellín anunció una nueva etapa en el proceso de enajenación de sus más de cinco millones de acciones en Tigo-Une.

Con la publicación del aviso de inicio de la segunda etapa, EPM busca la venta de las Acciones Remanentes que no fueron vendidas durante la Primera, la cual estuvo vigente por dos meses y destinada a trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas.

En este primer momento se adjudicaron un total de 77 acciones y luego de haber recibido y verificado su pago por parte de los adjudicatarios, EPM procedió a solicitarle a UNE la emisión de los títulos accionarios en favor de ellos y realizar la respectiva inscripción en el libro de accionistas.



En la segunda etapa que finaliza el próximo 7 de enero de 2026 podrán participar y presentar propuestas de compra las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento.

En caso de que en este momento no se agoten las acciones restantes, EPM indicó que se procederá según lo establecido en el Programa de Enajenación con las etapas subsecuentes, entre ellas el ejercicio del derecho de preferencia establecido en los estatutos y en el Acuerdo de Accionistas de UNE.

Se estima que el total de acciones en transacción están avaluadas en cerca de 2.1 billones de pesos, recursos que ingresarán al presupuesto de EPM y se invertirán en líneas estratégicas como conectividad para colegios y hospitales, programas educativos para jóvenes, un fondo de capital para emprendimiento e innovación y un proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos.