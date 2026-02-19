Explosión de camión con gas deja tres muertos y varios heridos: impresionantes videos

Una explosión de un camión que transportaba gas provocó el jueves la muerte de al menos tres personas y dejó 10 heridos, informaron las autoridades.

Todo ocurrió en Santiago de Chile, en una de sus principales vias, donde el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.

"Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves", dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.



El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector".



Este es el video del accidente

🔴 El momento de la explosión que dejó fallecidos y lesionados en Renca



Un registro audiovisual mostró el momento exacto en que ocurrió la violenta explosión en la comuna de Renca y provocó un incendio de gran magnitud, que de momento ha dejado al menos tres fallecidos y cerca… pic.twitter.com/aE5yYbhPhw — La Tercera (@latercera) February 19, 2026

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana en la autopista General Velásquez, cuando un camión que transportaba gas licuado perdió el control, chocó contra una barrera de contención y posteriormente volcó sobre la vía.

Debido a la naturaleza altamente inflamable de la carga, el impacto provocó una fuerte explosión que dio origen a un incendio de rápida expansión, generando momentos de pánico entre conductores y trabajadores del sector.

Al costado del cordón del Renca 💥

Tres muertos y 10 heridos deja explosión de camión en la RM.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, lugar donde un camión con gas líquido provocó un accidente de tránsito.#renca pic.twitter.com/ltsLkdZUsM — Apu Andes (@ApuAndeschile) February 19, 2026

Publicidad

El general Víctor Vielma confirmó que la onda expansiva alcanzó al menos siete vehículos particulares que transitaban por el lugar en ese momento, los cuales resultaron completamente destruidos por las llamas. Asimismo, el fuego se extendió hacia instalaciones cercanas, afectando vehículos pertenecientes a una empresa del sector y parte de su estructura metálica.

Equipos de emergencia, incluidos Bomberos, personal policial y ambulancias, se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender a los heridos y controlar la emergencia. Varias de las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, algunas con heridas de gravedad.

Las autoridades acordonaron la zona y suspendieron el tránsito en el sector mientras avanzan las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Publicidad

Por ahora, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo una eventual falla mecánica o la pérdida de control del vehículo por factores externos.