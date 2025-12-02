EPM informó que se están robando los cables de los alumbrados de Medellín; también los vandalizan

El pasado 28 de noviembre se prendieron los alumbrados en Medellín y no ha pasado ni una semana cuando ya Empresas Públicas de Medellín reportó el hurto de varios cables en por lo menos 6 de los 61 puntos en donde hay figuras alusivas a la temporada decembrina.

EPM indicó que, de las más de 25.000 figuras, que fueron hechas a mano, ya se han robado, por ejemplo, 410 metros de cable dúplex en el primer parque de Laureles u otros 65 metros de cable en árbol de navidad ubicado en la Plaza Botero.

EPM informó que, tras 5 días del encendido de los alumbrados en Medellín, se ha reportado el robo de cable dúplex, utilizado para la conexión eléctrica de las figuras, en Cristo Rey, La Floresta, Plaza Botero, Paseo del Río o Laureles. #VocesySonidos pic.twitter.com/ClJMymvVNU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 2, 2025

Los otros hechos que igualmente han sido rechazados por parte de Empresas Públicas de Medellín ocurrieron en Cristo Rey, La Floresta, Paseo del Río y en el corregimiento de San Antonio de Prado en donde inescrupulosos han hurtado las conexiones eléctricas de las figuras luminosas.

Sin embargo, no son las únicas situaciones que lamentan desde la capital de Antioquia, pues en el emblemático Pueblito Paisa hicieron algunos actos vandálicos en contra de los alumbrados instalados por EPM, hechos que fueron puestos en consideración de las autoridades competentes.



Ante la preocupación por los robos en la ciudad, EPM manifestó que la asistencias a los alumbrados han sido masivas por lo que, “invita a la comunidad a cuidar los alumbrados, con sentido de pertenencia, y reportar a las autoridades cualquier irregularidad que identifique”.

Finalmente, se espera que los 61 puntos con figuras en la ciudad sean reforzados en las próximas horas para evitar más hurtos y que no se afecten los alumbrados que, incluso, tienen que permanecer apagados por varias horas mientras que EPM hace los arreglos pertinentes.