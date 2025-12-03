EPM tendrá un presupuesto de $29,8 billones en 2026: proyecta transferir 2,4 billones al Distrito

Un importante anuncio en materia de recursos de Empresas Públicas de Medellín se conoció en las últimas horas y es que contará en 2026 con un presupuesto de 29,8 billones de pesos, una cifra que según la entidad considera necesaria para responder a los retos que enfrenta el sector de servicios públicos y para sostener la calidad y continuidad en energía, agua y gas.

Del total, la compañía destinará 4 billones de pesos a obras, entre ellas 1,3 billones para la segunda etapa de Hidroituango, considerada por la entidad como una pieza clave para la estabilidad energética del país. Además, se proyectan inversiones en redes de acueducto y alcantarillado, modernización de la planta de agua La Ayurá, ampliación de infraestructura eléctrica y optimización de operaciones en gas, incluido el aprovechamiento del biogás de La Pradera.

El presupuesto también contempla 6 billones de pesos para contratos de largo plazo asociados a operación y mantenimiento, así como 3,2 billones para inventarios y activos necesarios para la prestación del servicio. A esto se suman 3,1 billones en gastos comerciales y 8,5 billones en funcionamiento, donde se destacan las transferencias al Distrito por 2,4 billones y los pagos de impuestos y contribuciones por 1,2 billones.

Según la empresa, el plan financiero se financiará principalmente con ingresos por servicios públicos (18,3 billones), créditos y dividendos de filiales.



Este plan financiero fue aprobado por su Junta Directiva este 2 de diciembre, e incluye recursos para la operación de todos los segmentos y para un portafolio de inversiones que apunta a ampliación de cobertura, modernización y fortalecimiento de infraestructura.

