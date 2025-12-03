En vivo
Antioquia  / EPM tendrá un presupuesto de $29,8 billones en 2026: proyecta transferir 2,4 billones al Distrito

EPM tendrá un presupuesto de $29,8 billones en 2026: proyecta transferir 2,4 billones al Distrito

La empresa anunció que destinará 4 billones de pesos a obra pública, incluida la segunda etapa de Hidroituango, en la que se proyecta invertir 1.3 billones.

