En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se destraba consulta popular para crear área metropolitana del Oriente de Antioquia y será en julio

Se destraba consulta popular para crear área metropolitana del Oriente de Antioquia y será en julio

Según el gobierno departamental se destinaron más de 7.000 millones para estos comicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad