Se destraba consulta popular para crear área metropolitana del Oriente de Antioquia y será en julio

Tras superar problemas por la falta de presupuesto, se destraba la consulta popular del Valle de San Nicolás, que ya tiene fecha para realizarse en ocho municipios del Oriente de Antioquia. Se destinaron más de 7.000 millones para estos comicios

Luego de que en 2025 tuviera que ser pospuesta por falta de presupuesto, mediante una resolución expedida en las últimas horas la Registraduría fijó la fecha para que los habitantes de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer voten para determinar si se conforma o uno el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Será el 26 de julio cuando los habitantes de esa zona se midan en las urnas, en medio de este proceso que ha tenido varios traspiés, por ejemplo la suispensoón del proceso el año anterior, por lo que este mecanismo revivió tras la decisión del Tribunal Superior de Medellín y gestiones ante el Ministerio de Hacienda, para que esta dependencia garantizara los recursos necesarios y así la Registraduría pudiera reanudar el calendario electoral.

“Magnífico porque la ciudadanía va a poder ir a ejercer su derecho a participar y a tomar la decisión que consideren las urnas sobre la creación del área metropolitana. La resolución trae la aprobación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, habla de 7414 millones de pesos de acuerdo al estudio técnico que hizo la Registraduría”, contó el secretario de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto.



Recientemente, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró que desde el ente departamental continuarán insistiendo en la importancia de conformar esta figura administrativa tanto para el Oriente, como para el Urabá.

“En nuestra solidaridad y lo que nos corresponde hacer por esta tierra que ha sido tan afectada con la oleada invernal, tenemos que decir que estos instrumentos de asociatividad permite trabajar no solamente en el desarrollo, sino en la construcción de obras que mitiguen los efectos del cambio climático. Así que tanto aquí como allá la figura del área metropolitana será fundamental impulsar”, aseguró.

La resolución también dio a conocer la pregunta que se le hará a los votantes, la cual será «¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaría conformada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer? SI _ NO_».

Vale la pena recordar que para que se le dé luz verde a la conformación de esta AMO, en cada uno de los municipios deberá ganar el Sí y alcanzar una participación mínima del cinco por ciento del censo electoral de cada localidad.