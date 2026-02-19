Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia de sus procesos, el cumplimiento puntual de sus horarios y la claridad en sus modalidades de apuesta.



Número ganador del Caribeña Día hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 18 febrero 2026 2489 - 3 Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 - 3 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 - 6 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3

Hora del sorteo del Caribeña Día

El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Pocos minutos después del sorteo, los resultados oficiales son publicados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente sus números y conocer si obtuvieron algún premio. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a las preferencias y presupuestos de cada participante:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Una de las principales ventajas de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

El Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia, gracias a sus reglas claras, múltiples modalidades y cumplimiento en los horarios. Su transparencia y facilidad de participación continúan atrayendo a miles de personas que consultan los resultados todos los días.