Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Caribeña Día sigue posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia de sus procesos, el cumplimiento puntual de sus horarios y la claridad en sus modalidades de apuesta.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|18 febrero 2026
|2489 - 3
El Caribeña Día se juega en el siguiente horario habitual:
Pocos minutos después del sorteo, los resultados oficiales son publicados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente sus números y conocer si obtuvieron algún premio. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.
Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a las preferencias y presupuestos de cada participante:
Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.
Una de las principales ventajas de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia, gracias a sus reglas claras, múltiples modalidades y cumplimiento en los horarios. Su transparencia y facilidad de participación continúan atrayendo a miles de personas que consultan los resultados todos los días.