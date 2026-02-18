Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Publicidad
El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo se ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia en sus procesos, el cumplimiento estricto de los horarios y reglas claras en cada modalidad de apuesta.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo Caribeña Día se realiza en el siguiente horario habitual: Lunes a sábado: 4:00 p. m.
Minutos después de efectuarse el sorteo, los resultados oficiales son publicados para consulta inmediata. Esta dinámica facilita que los jugadores revisen sus números el mismo día, manteniendo la confianza y la transparencia que caracterizan a este chance.
El Caribeña Día ofrece diferentes opciones de apuesta, adaptándose a la estrategia y presupuesto de cada jugador. Las principales modalidades son:
Cada modalidad entrega premios diferentes, dependiendo del nivel de precisión y el valor apostado. Esta variedad permite que los jugadores elijan la opción que mejor se ajuste a sus preferencias.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores establecidos para participar son:
Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia, sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con reglas claras, múltiples modalidades y horarios cumplidos con precisión, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores que buscan verificar sus resultados de manera rápida y segura.