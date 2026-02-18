Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este sorteo se ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia en sus procesos, el cumplimiento estricto de los horarios y reglas claras en cada modalidad de apuesta.



Número ganador de Caribeña Día hoy miércoles 18 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el miércoles 18 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 - 3 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 - 6 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0

Hora del sorteo del Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se realiza en el siguiente horario habitual: Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Minutos después de efectuarse el sorteo, los resultados oficiales son publicados para consulta inmediata. Esta dinámica facilita que los jugadores revisen sus números el mismo día, manteniendo la confianza y la transparencia que caracterizan a este chance.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece diferentes opciones de apuesta, adaptándose a la estrategia y presupuesto de cada jugador. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad entrega premios diferentes, dependiendo del nivel de precisión y el valor apostado. Esta variedad permite que los jugadores elijan la opción que mejor se ajuste a sus preferencias.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores establecidos para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con reglas claras, múltiples modalidades y horarios cumplidos con precisión, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores que buscan verificar sus resultados de manera rápida y segura.