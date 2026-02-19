Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa generando expectativa entre miles de apostadores, especialmente con sorteos tradicionales como el Dorado Mañana. Este chance se ha consolidado como uno de los más dinámicos y recordados en el país, gracias a su frecuencia y variedad de premios.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 18 de febrero 2051 - 2 Dorado Mañana 17 febrero 2026 2628 - 5 Dorado Mañana 16 febrero 2026 7485 - 3 Dorado Mañana 14 febrero 2026 8477 - 3 Dorado Mañana 13 febrero 2026 6824 - 1 Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5 Dorado Mañana 11 febrero 2026 7973 - 9 Dorado Mañana 10 febrero 2026 4492 - 4 Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7

Cuánto paga el Dorado Mañana

El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el interés entre los participantes.



Hora del sorteo del Dorado Mañana

El Dorado Mañana se juega en el siguiente horario:



Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.

resultados después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realizan sorteos.

Este cronograma permite a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados de forma oportuna.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Estos pasos garantizan que el proceso de pago se realice de forma segura y conforme a la normativa vigente.

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su estructura de premios, transparencia y frecuencia. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores que siguen de cerca este chance, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.