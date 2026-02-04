Supervivientes de cáncer que coman este tipo de alimentos aumentan riesgo de muerte

Un nuevo estudio científico encendió las alertas sobre la alimentación de las personas que han superado un cáncer, al concluir que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de muerte, tanto por cualquier causa como específicamente por cáncer.

La investigación fue publicada en la revista especializada Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention y analizó datos recopilados durante más de una década.



¿La dieta es clave después del cáncer?

De acuerdo con los investigadores, lo que una persona come después de haber sido diagnosticada con cáncer puede tener un impacto directo en su pronóstico a largo plazo.

Sin embargo, la mayoría de estudios previos se habían enfocado en nutrientes aislados —como grasas, carbohidratos o proteínas— y no en el grado de procesamiento industrial de los alimentos.

Maria Laura Bonaccio, investigadora del Instituto Neurológico Mediterráneo en Italia y una de las autoras del estudio, explicó que el procesamiento industrial podría influir de manera independiente en la salud, más allá de la calidad nutricional general de la dieta.



Células cancerígenas Foto: Unsplash

¿Qué tipo de alimentos eleva el riesgo de muerte en supervivientes de cáncer?

La respuesta corta, según el estudio, son los ultraprocesados. Para evaluar la exposición a este tipo de productos, los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos, según la cantidad de alimentos ultraprocesados presentes en su dieta. El análisis se realizó utilizando dos criterios distintos.



El primero fue la proporción en peso, que comparó el peso total diario de alimentos ultraprocesados frente al peso total de todo lo consumido.

El segundo fue la proporción energética, basada en el porcentaje de calorías que provenían de estos productos.

Bonaccio explicó que ambos métodos pueden arrojar diferencias, ya que algunos alimentos pesan poco pero concentran muchas calorías, mientras que otros aportan volumen con menor contenido energético.

Alimentos ultraprocesados Foto: Unsplash

Los datos mostraron que las personas ubicadas en el tercio superior de consumo de ultraprocesados, medido por peso, tuvieron una mortalidad por cualquier causa un 48 % más alta en comparación con quienes estaban en el tercio inferior.

Publicidad

En cuanto a la mortalidad por cáncer, el aumento del riesgo fue aún más marcado: 59 % más alto entre quienes consumían más alimentos ultraprocesados.

Cuando se utilizó la proporción energética, los resultados también indicaron un mayor riesgo de muerte por cáncer, aunque no por otras causas.

Estos hallazgos se mantuvieron incluso después de ajustar variables como edad, sexo, tabaquismo, índice de masa corporal, actividad física, historial médico, tipo de cáncer y calidad general de la dieta.



Por qué los ultraprocesados podrían afectar la supervivencia

Según el estudio, los alimentos ultraprocesados suelen ser pobres en fibra, vitaminas y minerales, y contienen aditivos, conservantes, aromatizantes artificiales, azúcares añadidos y grasas poco saludables.

Publicidad

Además, el procesamiento industrial puede alterar la microbiota intestinal, favorecer procesos inflamatorios y afectar el metabolismo.

Para explorar estos posibles mecanismos, el equipo analizó biomarcadores inflamatorios, metabólicos y cardiovasculares obtenidos a partir de muestras de los participantes.

Los autores concluyen que el hecho de que la asociación persista incluso tras ajustar la calidad general de la dieta sugiere que el nivel y la naturaleza del procesamiento industrial de los alimentos desempeñan un papel propio en los resultados de salud a largo plazo en supervivientes de cáncer.

Alimentos ultraprocesados no son buenos para personas con estos antecedentes Foto: Unsplash

Cómo se realizó el estudio con supervivientes de cáncer

La investigación tuvo un diseño observacional y siguió a 802 supervivientes de cáncer entre marzo de 2005 y diciembre de 2022.

Los participantes, todos mayores de 35 años y residentes en el sur de Italia, proporcionaron información detallada sobre su alimentación y hábitos de vida.

Publicidad

Del total de la muestra, 476 eran mujeres y 326 hombres. Durante un período promedio de 14,6 años de seguimiento, se registraron 281 fallecimientos, lo que permitió analizar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la mortalidad.