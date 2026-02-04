Tras la emergencia climática provocada por un frente frío en el Caribe colombiano, la Armada activó un operativo de atención humanitaria en el municipio de Lorica, Córdoba, para asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones derivadas del desbordamiento del río Sinú.

A través de la Fuerza Naval del Caribe, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del GAULA Militar Sucre, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, adelantan labores de llenado y disposición de costales con el fin de construir barreras de contención y mitigar el impacto de la creciente en sectores vulnerables del municipio.

Armada despliega apoyo en Córdoba por inundaciones en el Caribe: construyen barreras de contención

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se concentran en zonas ribereñas como Cotocá Arriba, Sarandelo e Isla de Sabá, donde el aumento del nivel del agua generó el ingreso del río a varias viviendas, afectando a familias tanto en áreas rurales como urbanas.

Además de las labores de contención, la Armada dispuso vehículos y personal para apoyar la evacuación de los damnificados hacia centros de atención, en caso de ser necesario, como medida preventiva para salvaguardar la vida de las personas afectadas por la emergencia.



Paralelamente, las unidades navales participan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado en el departamento de Córdoba, con el objetivo de articular esfuerzos con los organismos de gestión del riesgo, así como con entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para garantizar una atención integral a la población damnificada.

Desde la Brigada de Infantería de Marina No. 1, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de la vida y el apoyo a las comunidades, especialmente en las zonas ribereñas del Caribe colombiano, mientras se mantienen las acciones de monitoreo y respuesta ante la evolución de la emergencia climática.