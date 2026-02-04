Confirman condena de 27 años por desaparición forzada de niña de 11 años en Sogamoso

El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, confirmó en segunda instancia la condena a 27 años y 7 meses de prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de 11 años en el municipio de Sogamoso. Con esta decisión, quedó en firme la sentencia por el delito de desaparición forzada agravada.

Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, cuando, luego de una discusión familiar, la niña salió de su vivienda y no regresó. Ante su ausencia, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, mientras avanzaban las labores investigativas para establecer su paradero.

De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que un familiar de la menor se encontró con ella en el sector conocido como Vanegas, en Sogamoso. En ese lugar, el hombre la abordó y la trasladó en una motocicleta hasta la vereda El Ciral, una zona rural del municipio.

El hoy condenado, un hombre de 24 años, fue requerido inicialmente por las autoridades de Policía Judicial que adelantaban la búsqueda de la menor. En ese momento, negó haberla visto o haber tenido contacto con ella. Sin embargo, el avance de la investigación permitió contrastar esa versión con otros elementos probatorios que lo ubicaron como la última persona que estuvo con la niña antes de su desaparición.



Días después, en enero de 2025, el cuerpo de la menor fue hallado en una zona boscosa cercana a la vereda El Ciral, lugar hasta donde, según la Fiscalía, había sido llevada por el ahora sentenciado. Este hallazgo marcó un punto clave en el proceso judicial y permitió a las autoridades robustecer la imputación en su contra.

En febrero de 2025, el hombre aceptó su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, reconocimiento que dio lugar a una condena en primera instancia. Esa sentencia fue ahora ratificada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al considerar que la decisión se ajustó a derecho y que la valoración probatoria realizada por el juez de conocimiento fue adecuada.

De manera paralela, la Fiscalía informó que avanza un proceso adicional contra el condenado por el delito de feminicidio agravado, imputación que fue formulada en su momento y que el procesado no aceptó. Este nuevo frente judicial continúa en trámite y se encuentra pendiente de las decisiones que adopten las autoridades competentes.