En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / A Trump le gustó la idea de operaciones con Venezuela contra el ELN, revela mindefensa

A Trump le gustó la idea de operaciones con Venezuela contra el ELN, revela mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldó la propuesta del gobierno Petro de coordinar acciones con Venezuela contra el ELN, durante su reciente encuentro en la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad