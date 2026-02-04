A Trump le gustó la idea de operaciones con Venezuela contra el ELN, revela mindefensa

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el presidente Donald Trump avaló la iniciativa del presidente Gustavo Petro de ejecutar operaciones conjuntas con Venezuela para combatir estructuras del ELN. La declaración la hizo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, luego del encuentro oficial sostenido el martes en la Casa Blanca.

“El presidente Trump dijo que estaba totalmente de acuerdo, que nos uniéramos todos, obviamente respetando siempre la soberanía”, señaló Sánchez al destacar que en la reunión se enfatizó el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de inteligencia y lucha contra las drogas. Según el ministro, el mandatario estadounidense consideró la propuesta como “una idea muy acertada” para enfrentar la amenaza transnacional del narcotráfico.

Durante la cita en Washington, el ministro presentó un documento con los compromisos de seguridad para los próximos dos meses, que incluye como “objetivos de alto valor” a alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo; Pablito, del ELN; e Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC.

Alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo Foto: AFP/Policía Nacional

Sánchez explicó que la meta acordada con Estados Unidos es “neutralizar” a esos líderes criminales, reforzando las operaciones militares y de inteligencia. “La seguridad que hay es que vamos a emplear todas las capacidades para neutralizarlos, y son las capacidades de dos naciones”, afirmó, al enfatizar que se usarán tecnologías compartidas y mecanismos de información conjunta sin comprometer la soberanía de Colombia.



El alto funcionario también precisó que “no habrá acciones letales coordinadas por Estados Unidos en territorio nacional”, sino una cooperación en materia de inteligencia y tecnología. Se prevé el establecimiento de un centro integrado de fusión de información para decisiones operativas en tiempo real, especialmente en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño.

Operaciones contra el ELN con ayuda de Venezuela

Uno de los puntos más sensibles de la conversación bilateral fue la colaboración con Venezuela. Según Sánchez, el presidente Petro informó a Trump que Colombia adelanta acciones para consolidar la cooperación militar con Caracas, incluyendo la designación de un agregado militar colombiano en territorio venezolano. Esto permitiría coordinar con mayor eficacia operaciones contra cabecillas del ELN refugiados al otro lado de la frontera.

“El presidente Petro ha avanzado en mejorar esa interacción con Venezuela. Las acciones contra esos grupos deben ser articuladas entre ambas naciones”, explicó Sánchez.

La tensión y diálogos con el Clan del Golfo

Las declaraciones del ministro generaron reacción inmediata. Minutos después de la entrevista, el Clan del Golfo anunció la suspensión provisional de su participación en las negociaciones de paz, argumentando que el ofrecimiento de sus cabecillas como objetivo militar “atentaba contra la buena fe y los compromisos de Doha”.

Sánchez respondió señalando que el Gobierno no suspenderá operaciones contra grupos delincuenciales. “Si estos grupos criminales siguen delinquiendo, se debe actuar con total contundencia”, advirtió. Asimismo, aclaró que los diálogos se mantienen bajo los parámetros definidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y que “ninguna mesa de diálogo inhibe a la Fuerza Pública de cumplir su misión constitucional”.

El ministro puntualizó además que “no hay suspensión de orden de captura” contra alias 'Chiquito Malo', pese a su papel en las conversaciones. “Lo que hay es la orden de actuar contra este bandido. Si traicionan el proceso y el presidente ordena actuar, pues se debe actuar”, reiteró.

Gobierno dice que Clan del Golfo se comprometió a desvincular a menores del grupo. Foto: Suministrada

Fortalecer autonomía y capacidades tecnológicas

El encuentro con Trump también abordó temas de modernización militar. Sánchez explicó que se discutió la posibilidad de reemplazar la flota de helicópteros de la Policía Nacional con aeronaves de propiedad colombiana, buscando autonomía operativa. “La idea es que seamos nosotros los dueños de esas aeronaves”, subrayó, al mencionar que se evaluarán opciones de financiamiento con respaldo norteamericano.

En materia de defensa estratégica, el ministro confirmó que la cooperación incluirá tecnología antidrones, sistemas de movilidad y programas para mejorar las capacidades nacionales. Además, reafirmó que la adquisición de los aviones Saab Gripen —cuya compra generó tensiones previas con Washington— “no fue objeto de objeciones por parte de Estados Unidos” y que se trató de una decisión “transparente y estratégica”.

