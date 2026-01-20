Nombres detrás de la guerra en Guaviare: así delinquen estructuras de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’

El asesinato de 26 integrantes de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, puso en evidencia la intensidad y crudeza de la confrontación entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en esta región del sur del país.

De acuerdo con información de inteligencia militar, en Guaviare tiene fuerte presencia el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura alineada a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Este bloque delinque a través de varias estructuras armadas, entre ellas la estructura Marco Aurelio Buendía, comandada por William Castro, alias ‘Jhon Guerrero’, y la estructura Jhon Linares, cuyo jefe es Robinson de Jesús González Londoño, alias ‘Caicedo’. Estas unidades cuentan con dispositivos armados, redes logísticas y comisiones financieras que operan en zonas rurales estratégicas del departamento.

Municipio de El Retorno, Guaviare. Foto: Procuraduría General de la Nación.

En paralelo, se mantiene activa la facción disidente liderada a nivel nacional por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a través del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. En Guaviare, esta estructura delinque principalmente mediante la estructura primera Armando Ríos, cuyo cabecilla es Diego Horacio Tarache, alias ‘Korea’, y la subestructura 44 Antonio Ricaurte, al mando de Jhon Wilmer Trochez, alias ‘Yimmi Martínez’. Estas unidades están asociadas al control de corredores de narcotráfico, centros de entrenamiento ilegal y redes de financiamiento criminal.

El choque entre ambas facciones escaló en las últimas semanas por disputas internas relacionadas con el control de economías ilícitas y la dominación de áreas estratégicas en El Retorno y otros municipios del Guaviare. Según el análisis de las autoridades, las 26 personas asesinadas pertenecen a estas dos corrientes disidentes.



Además de estas dos facciones, el documento de inteligencia da cuenta de la presencia de otras estructuras disidentes en el departamento, como la Segunda Marquetalia, a través de la columna móvil Rodrigo Reyes, y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, específicamente el Frente Iván Merchán, que mantienen articulación con redes de narcotráfico y apoyo logístico en la región.

El asesinato múltiple en El Retorno no solo revela la fragmentación y violencia interna de las disidencias, sino que confirma que Guaviare sigue siendo uno de los principales escenarios de disputa armada entre estructuras criminales, donde la lucha por el control territorial y las rentas ilegales continúa dejando un alto saldo de muertos y profundizando la inestabilidad en zonas rurales del departamento.