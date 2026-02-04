En vivo
Embajador García-Peña da detalles de reunión Petro–Trump: "Había lista de temas que no se tratarían"

Embajador García-Peña da detalles de reunión Petro–Trump: “Había lista de temas que no se tratarían”

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, reveló que la histórica reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se planeó cuidadosamente para evitar tensiones y fortalecer la cooperación bilateral en narcotráfico, Venezuela y comercio.

