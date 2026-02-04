Embajador García-Peña da detalles de reunión Petro–Trump: “Había lista de temas que no se tratarían”

Desde su residencia en Washington, el embajador colombiano Daniel García-Peña confirmó en entrevista con Blu Radio que la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se desarrolló en un ambiente “cordial, respetuoso y productivo”. Según el diplomático, el encuentro marcó “un punto de inflexión” en las relaciones entre ambos países tras meses de tensiones políticas.

García-Peña, quien coordinó la preparación del encuentro desde la embajada, confesó que existía “una lista de temas que no se tratarían” con el mandatario estadounidense. “El concepto era muy sencillo: hablar de los asuntos donde podemos tener acuerdo y evitar los temas donde no los pueda haber”, explicó. Entre los tópicos excluidos estuvieron el cambio climático y el gas, reconoció el embajador, por considerarse escenarios de “disenso evidente”.

Lucha antidrogas y apoyo de Washington

El eje central de la reunión fue la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, campo en el que ambos gobiernos expresaron coincidencias. García-Peña relató que el presidente Petro expuso su modelo de erradicación voluntaria con sustitución de cultivos y mostró ejemplos del trabajo con comunidades campesinas. Trump, según el embajador, “quedó impresionado” y resumió el acuerdo señalando: “hay que dar oportunidades a los campesinos y darle duro a los capos”.

El diplomático subrayó que no hubo exigencias por parte de Estados Unidos sobre el uso de glifosato o metas impuestas. “Trump entendió que la erradicación duradera debe hacerse con la gente, no contra ella”, apuntó García-Peña.



Colombia, añadió, ratificó su compromiso con la erradicación de 30.000 hectáreas de hoja de coca durante 2026, dentro de los acuerdos ya firmados con las comunidades del Putumayo, Catatumbo y Nariño.



Acercamiento sobre Venezuela y sanciones

Otro de los temas destacados de la conversación fue la situación de Venezuela y el papel que Colombia podría desempeñar en la estabilización y reactivación económica del vecino país. García-Peña describió que Trump mostró “una apertura sorprendente” frente a la posibilidad de levantar sanciones que actualmente impiden los negocios entre empresas venezolanas y colombianas. “Le preguntó a Marco Rubio por qué seguían vigentes ciertas sanciones y dijo literalmente: ‘esas sanciones son una bobada’”, relató el embajador.

En este contexto, Ecopetrol y ISA fueron señaladas como clave en un eventual restablecimiento energético entre ambos países. “Trump reconoció que para sacar el petróleo de Venezuela necesitan la energía que puede proveer Colombia”, explicó García-Peña. De concretarse, el levantamiento de sanciones permitiría, por ejemplo, activar el gasoducto binacional y reanudar operaciones con PDVSA y Monómeros, temas frenados durante años por las restricciones estadounidenses.

Aunque descartó hablar de plazos, el embajador se mostró confiado en la velocidad del proceso: “Cuando hay decisión desde arriba, las cosas se agilizan. Trump es un hombre de acciones rápidas”.

Reunión Petro - Trump Foto: Presidencia de la República

Sobre la lista Clinton y el presidente Petro

Uno de los puntos más sensibles giró en torno a la inclusión del presidente Petro y su familia en la lista OFAC. García-Peña fue enfático: “Ese tema no se trató en la reunión. Pero estoy convencido de que la consecuencia lógica de este nuevo escenario será su remoción. Fue un absurdo y un irrespeto hacia Colombia”. Aclaró, además, que el Gobierno trabaja por canales diplomáticos para revertir esa medida, aunque sin considerar el asunto prioritario dentro del diálogo con Washington.

Detalles diplomáticos y el tono de la reunión

El encuentro, calificado por el embajador como “extraordinario”, también dejó anécdotas de tono distendido. Una de ellas fue el regalo del libro The Art of the Deal al presidente estadounidense. “Era mi libro y se le perdió al presidente Petro, que se lo quedó dedicado por Trump con la frase ‘You are great’”, comentó entre risas García-Peña, considerándolo un gesto simbólico de acercamiento personal.

Sobre un eventual compromiso de moderar el tono en redes sociales, García-Peña aseguró que “no hubo un acuerdo explícito, pero sí implícito”, señalando que, al final de la cita, Trump dijo a Petro: “You can call me anytime you want”, estableciendo un canal directo de comunicación entre ambos mandatarios. “El presidente lo entiende, ya no es momento de más insultos”, puntualizó.

Un nuevo momento bilateral

Para García-Peña, la reunión confirmó que Colombia sigue siendo el aliado más sólido de Estados Unidos en la región. “El presidente Petro llegó como jefe de Estado de un país que ha liderado la lucha contra el narcotráfico. Eso mereció respeto y cariño de Trump”, dijo.

El embajador concluyó que este entendimiento “beneficia no solo a Colombia, sino a América Latina”, y reiteró que el propósito es mantener una relación “de cooperación práctica, sin dogmas ni confrontaciones”, en un momento en que ambos países parecen abrir una nueva etapa diplomática marcada por pragmatismo y resultados concretos.