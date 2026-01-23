Arranca fumigación con glifosato en Cauca: Policía Antinarcóticos envió notificación a alcaldes

El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Duan Guaca Acosta, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía confirmó que a partir de enero de 2026 comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país.

La comunicación, firmada por el general Ricardo Sánchez, director de Antinarcóticos, detalla que la intervención se hará en cumplimiento de la Resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la inclusión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT) dentro del Plan de Manejo Ambiental.

Según el documento, la fumigación se realizará bajo un esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye siete programas específicos, además de un plan de contingencias y otro de abandono y restauración final. El objetivo, señala la Policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en terreno.

Aspersión con glifosato // Foto Archivo AFP

“Cabe resaltar que el plan de manejo ambiental de las actividades de intervención a cultivos ilícitos, consta de siete fichas o programas, un plan de contingencias, un plan de abandono y restauración final (enunciados en el formato adjunto a este documento); los cuales tienen como propósito prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones en el desarrollo de las tareas específicas de esta actividad”, detalla la carta firmada por el director de Antinarcóticos.



Argelia figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca, en una zona marcada por la presencia de disidencias de las Farc y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico.

La estrategia se extenderá a otros 16 municipios del Cauca, donde se han priorizado más de 8.647 hectáreas de coca. El Tambo encabeza la lista con 3.468 hectáreas, seguido por Piamonte, Timbiquí, López de Micay y Guapi, entre otros. Estas operaciones hacen parte de un plan del Gobierno de erradicación que apunta a intervenir casi 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que contempla, además de la aspersión terrestre, el uso de nuevas tecnologías como drones para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso.

La erradicación manual de cultivos de coca registró en 2025 uno de sus niveles más bajos de los últimos diez años. Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre, en todo el país se erradicaron 8.051 hectáreas. El dato confirma una tendencia descendente que se ha profundizado en los últimos años y que marca un punto crítico en la lucha directa contra los cultivos ilícitos.