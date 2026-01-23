En vivo
Blu Radio  / Nación  / Arranca fumigación con glifosato en Cauca: Policía Antinarcóticos envió notificación a alcaldes

Arranca fumigación con glifosato en Cauca: Policía Antinarcóticos envió notificación a alcaldes

Argelia será uno de los primeros municipios donde comenzará la erradicación en enero de 2026, de acuerdo con la misiva firmada por el director de Antinarcóticos de la Policía.

