Gobierno anunció que esta semana se reanudaría la aspersión terrestre con glifosato

El Gobierno nacional anunció que en el transcurso de esta semana podría reanudarse la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, esta vez mediante aspersión terrestre controlada con drones, en zonas donde grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos a sembrar hoja de coca.

Si bien el anuncio ya se había hecho oficial el sábado por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el ministro encargado de la cartera de Justicia quien confirmó que esta misma semana se retomaría esta práctica.

Esto, luego del Consejo de Seguridad y Paz liderado por el presidente Gustavo Petro este fin de semana. Según explicó Idárraga, la medida busca intervenir exclusivamente en territorios donde se haya identificado coerción por parte de estructuras armadas y se aplicará bajo estrictos protocolos técnicos y ambientales.

El ministro de Justicia (e) explicó que la aspersión se realizará a través de drones que operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta, lo que permitirá una aplicación focalizada del químico directamente sobre la hoja de coca. De acuerdo con Idárraga, esta tecnología permitiría cubrir hasta una hectárea en aproximadamente 30 minutos, reduciendo riesgos para la fuerza pública, las comunidades cercanas y el medioambiente.



Sobre el cronograma, el ministro afirmó que la autorización ambiental debería quedar en firme en los próximos días, lo que permitiría que la aspersión comience a más tardar entre jueves y viernes de esta semana, marcando así una nueva fase en la política antidrogas del país.

Esta decisión del Gobierno nacional parte de la complicada situación de orden público que atraviesan varias regiones del país. En ese sentido, se espera que la erradicación con glifosato inicie en el Cauca.