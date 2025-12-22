En vivo
Gobierno anunció que esta semana se reanudaría la aspersión terrestre con glifosato

Gobierno anunció que esta semana se reanudaría la aspersión terrestre con glifosato

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que antes de que finalice la semana se retomaría la aspersión terrestre con glifosato en zonas en las que los grupos armados estén obligando a campesinos a siembra de hoja de coca.

