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Blu Radio  / Policía Antinarcóticos

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Procuraduría General de la Nación
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Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contratación de la Dirección Antinarcóticos

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Arranca fumigación con glifosato en Cauca: Policía Antinarcóticos envió notificación a alcaldes

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En medio de hurto asesinan a Policía en Barrancabermeja
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Ofrecen $15 millones de recompensa por asesinato de patrullero en Barrancabermeja

Asesinan a Policía en Barrancabermeja por robarle una cadena
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Incautan 247 kilos de cocaína en Atlántico; estaban escondidos en un carro

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