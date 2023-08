Fentanilo puede cambiar nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico: director antinarcóticos

Lo que ha informado el Gobierno es que no tienen información sobre la producción ilegal del fentanilo en el país, que está combinado con heroína o cocaína y que puede volver a la gente ‘zombie’.

Sin embargo, es una alerta latente porque podría llegar al territorio y representar un problema de salud pública por lo peligroso que puede llegar a ser, es por eso, que desde la Policía Nacional están solicitando que el Congreso realice una reglamentación sobre esta nueva droga.

“En la parte legal hay que tener claro que nos corresponde modificar o proponer que se modifique algunos aspectos de la ley como tal, porque en este momento no es penalizado y es lo que corresponde también a futuro proponer. Recordemos, como le he mencionado, que es una droga que utilizan en medicina normal, veterinaria inclusive, y lo que hacemos nosotros obviamente se presenta la parte judicial, pero al momento no hay una reglamentación específica que permita que la persona quede realmente con una medida de aseguramiento”, especificó el general Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos.



Una ampolleta de fentanilo, podría alcanzar hasta para 200 dosis, y su precio está rondando entre los 150.000 y 400.000 pesos en otros países, la llegada del fentanilo, dice el Gobierno, es la razón por la que ha bajado el consumo de cocaína y que también, los grupos criminales que tienen el tráfico de la coca estarían cambiando sus rutas al sur del continente.

“Un posible decremento en el precio como al final de la del clorhidrato. Hemos determinado exactamente qué ha bajado el costo de la hoja de coca de la plantación como tal, pasando del año pasado de 77.000 a 32.000 pesos este año”, señaló el general.

En septiembre llegará una delegación del FBI para la capacitación de los policías, pues con la manipulación de esta droga sus vidas también estarían en riesgo. La información que tienen las autoridades y que están investigando es que hay dos posibles intoxicados con esta droga en el país. Además, en este momento la Policia adelanta labores de inteligencia para verificar si esta droga se esta comercializando en el mercado negro.

