En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Sacar al presidente Petro de Lista Cinton será consecuencia lógica de reunión con Trump”: embajador García-Peña

“Sacar a Petro de Lista Cinton será consecuencia lógica de reunión con Trump”: embajador García-Peña

El embajador de Colombia en Washington afirmó que el encuentro entre Petro y Trump fue “extraordinario” y podría abrir el camino para revertir sanciones y fortalecer la cooperación bilateral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad