“Sacar a Petro de Lista Cinton será consecuencia lógica de reunión con Trump”: embajador García-Peña

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, calificó como “una reunión extraordinaria” el encuentro sostenido entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. En conversación con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el diplomático explicó que el diálogo se centró en fortalecer la cooperación binacional en temas de narcotráfico, crimen transnacional y estabilización de Venezuela.

“Lo importante fue que se reunieron dos jefes de Estado”, aseguró García-Peña. “Tuvimos una conversación maravillosa sobre compromisos que compartimos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las oportunidades para colaborar en la estabilización de Venezuela”.

El embajador enfatizó que asuntos como la inclusión de Petro en la Lista Clinton o las sanciones de la OFAC “ni siquiera se tocaron”, pero señaló que esas restricciones “son una ofensa al país” y confía en que la buena voluntad mostrada durante la cita permita revertirlas pronto. “Estoy convencido de que será una consecuencia lógica de esta excelente reunión”, afirmó.

Reunión Petro - Trump Foto: Presidencia de la República

“No fue contra Petro, fue contra Colombia”

El embajador defendió con firmeza la revisión de las sanciones impuestas al presidente colombiano por parte de la OFAC. “Eso no fue contra Petro, fue contra Colombia”, declaró. “Yo, Daniel García-Peña, estoy empeñado en que se revierta, porque fue una injusticia y un irrespeto a la dignidad del país”.

Aunque el tema no se trató durante el diálogo de los mandatarios, el diplomático insistió en que la normalización de las relaciones y el reconocimiento de Colombia como aliado clave contra el narcotráfico “deben conducir a levantar esas medidas”.

Trump entendió que este señor no solo no es narcotraficante, sino que es nuestro principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, estoy confiado en que esa exclusión será una consecuencia lógica de esta nueva etapa. concluyó

Publicidad

Prioridades conjuntas: narcotráfico y cooperación energética

García-Peña reveló que, previo al encuentro, el equipo colombiano preparó una lista de temas a tratar y otros a evitar, entre ellos el cambio climático o el gas, sobre los cuales “no habría posibilidad de acuerdo”. En cambio, los mandatarios se concentraron en áreas de consenso.

Uno de los principales puntos discutidos fue la estrategia antidrogas. Según el embajador, Petro explicó a Trump la necesidad de promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con los campesinos y no recurrir al glifosato. “Trump entendió que la erradicación duradera debía hacerse con la gente, y resumió diciendo: ‘Hay que darle oportunidades a los campesinos y darle duro a los jefes de los carteles’”, relató García-Peña.

El representante diplomático también confirmó que se reafirmó el compromiso colombiano de erradicar 30.000 hectáreas de hoja de coca este año, dentro de los acuerdos logrados con comunidades en Putumayo, Nariño y el Catatumbo.

Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca Foto: presidencia

Publicidad

Venezuela y el posible levantamiento de sanciones

Otro eje clave del diálogo fue la situación venezolana. De acuerdo con el embajador, el presidente de Ecopetrol expuso ante Trump el potencial de Colombia para apoyar el restablecimiento del sector energético venezolano. “Trump se dio cuenta de que para sacar el petróleo de Venezuela necesitan energía eléctrica y que los únicos que pueden ayudar en eso son los colombianos”, comentó García-Peña.

Durante la conversación, el exmandatario estadounidense habría cuestionado las sanciones impuestas a Caracas y mostró disposición de revisarlas. “Dijo literalmente: ‘No entiendo por qué establecimos esas sanciones’, y pidió a Marco Rubio que las evaluara. Incluso preguntó si Venezuela estaría de acuerdo en que se levantaran”, relató el diplomático.

Reunión entre el prresidente Gustavo Petro y Donald Trump Foto: EFE

Si esa posibilidad se concreta, permitiría a Ecopetrol y PDVSA restablecer proyectos de cooperación, incluyendo operaciones relacionadas con Monómeros, la empresa binacional afectada por las sanciones. “Sería importantísimo para Venezuela, para Colombia y para Estados Unidos si se lograra”, destacó.

Confianza personal y nuevo canal diplomático

Aunque los mandatarios evitaron temas sensibles, el encuentro dejó señales de acercamiento político. García-Peña aseguró que Trump mostró “respeto y hasta cariño” hacia Petro, al punto de decirle al final del encuentro: “I like you”. Al cierre de la reunión, el expresidente estadounidense ofreció mantener un canal de comunicación directa: “Le dijo: ‘You can call me anytime you want’. Ese canal ya quedó establecido”, precisó el embajador.

Sobre las comunicaciones posteriores, añadió que las gestiones se coordinarán con el senador Marco Rubio, a quien Trump dispuso como enlace principal para dar seguimiento a los acuerdos. “Nos corresponde ahora aterrizar con el Departamento de Estado cómo hacer que esas palabras se vuelvan realidad”, afirmó.

Un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales

García-Peña calificó la reunión como “histórica” por el tono positivo y la apertura al diálogo entre dos líderes con visiones opuestas. “Lo más maravilloso fue ver cómo dos presidentes con posiciones distintas pudieron construir sobre sus coincidencias y no sobre sus diferencias”, dijo.

Consultado sobre si se pactó evitar nuevos enfrentamientos en redes sociales, respondió: “No se dijo explícitamente, pero fue implícito. El presidente Petro entiende que ahora hay un canal diplomático directo”.