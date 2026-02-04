En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidente Petro invitó a Donald Trump a Cartagena: "Un lugar bello y hermoso para vivir"

Presidente Petro invitó a Donald Trump a Cartagena: "Un lugar bello y hermoso para vivir"

Según el presidente Petro, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".

Petro-Trump-EFE.png
Reunión entre el prresidente Gustavo Petro y Donald Trump
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad