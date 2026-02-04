Presidente Petro invitó a Donald Trump a Cartagena: "Un lugar bello y hermoso para vivir"

El presidente Gustavo Petro, aseguró que salió con una "impresión positiva" de su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias.

"La impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva", dijo Petro al describir su encuentro con Trump, agregando que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".

Gustavo Petro y Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca. Foto: presidencia

Según el presidente Petro, "las fotos y el ambiente de la reunión demuestran un encuentro entre iguales, que piensan diferente, pero son capaces de encontrar caminos conjuntos".

Añadió que, pese a esas diferencias, extendió al republicano una invitación para visitar Cartagena de Indias, ciudad que calificó como "un lugar bello y hermoso para vivir".



Cartagena, Colombia Foto: AFP

Petro agregó que, como muestra del tono cordial del encuentro, Trump le obsequió una gorra con el lema "Make America Great Again", en la que el mandatario colombiano escribió con un lapicero la palabra "Americas".

Petro añadió 'S' a la gorra insignia de Trump 'Make America Great Again' Foto: Presidencia - Juan Cano

Asimismo, relató que Trump le dijo "I like you" durante la reunión y, en tono de broma con la prensa, aseguró que cuando termine su mandato se compromete a aprender inglés.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y luego de que Colombia condenara el accionar militar de Estados Unidos en la región, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería "el siguiente" y acusado abiertamente de ser narcotraficante.