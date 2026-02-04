Bla Bla Blu, programa completo del 3 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 3 de febrero:
- La actriz Michell Orozco habló sobre su participación en la tercera temporada de 'La Reina del Flow' y de las reacciones de los televidentes cuando la ven en la calle. Asimismo, recordó sus inicios y las producciones en las que ha estado.
- El astrónomo Germán Puerta continuó con el especial sobre la estación espacial internacional y le preguntó a los oyentes: ¿aceptaría una misión completamente aislado con otras personas durante un año?